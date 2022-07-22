Cặp con giáp nào được Bồ Tát se duyên đến với nhau, trời định sẵn duyên số?

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 22:50

Đến được với nhau là do duyên số, các con giáp dưới đây được định sẵn sinh ra để dành cho nhau.

Ngọ và Hợi

Trong số 12 con giáp, có thể nói Ngọ và Hợi là cặp con giáp quyền hoà hợp nhất, sau khi lấy nhau gia đình luôn có phúc khí dồi dào.

Trời sinh tuổi Ngọ và Hợi vốn kiên cường và quyết đoán. Họ luôn nghiêm túc trong mọi việc và hoàn thành mọi thứ một cách hết lòng nhất. Cùng có một lòng hướng về tương lai nên hai con giáp này rất thích hợp cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.

Tuổi Ngọ nhanh nhẹn song tính cách có phần nóng vội, muốn điều gì sẽ làm cho bằng được, không tránh khỏi những vấp ngã không đáng có. Tuổi Hợi thì khác, họ chín chắn và luôn biết nhìn xa trông rộng, thận trọng trong mọi đường đi nước bước.

Nhiều người cho rằng, phần tính cách đối lập này sẽ khiến họ không thể hạnh phúc bên nhau, song sự lạc quan, yêu đời của tuổi Ngọ kết hợp với trái tim ấm áp và biết thấu hiểu của tuổi Hợi sẽ tạo nên một cặp đôi hoàn hảo bất ngờ.

Ngọ và Hợi khi kết hợp, mọi thứ sẽ diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ. Hai con người có phương châm sống đơn giản này khi về chung một nhà gia đình sẽ ngày càng hưng thịnh, may mắn tài lộc đến bất ngờ. Đặc biệt, vận mệnh sẽ càng vượng sau khi họ có con. Vợ chồng thêm khăng khít tình cảm, tài lộc cũng ngày càng dồi dào.

Mão và Mùi

Những người tuổi Mùi rất chu toàn, nhưng đôi khi hay dựa dẫm và ỷ lại vào người khác, còn người tuổi Mão thường nhanh nhẹn hoạt bát và thông minh, thích chăm sóc, lo lắng cho người khác, đây chính là điểm "bù trừ" đặc biệt của hai tuổi này cho nên khi bên nhau họ sẽ hạnh phúc, hòa hợp nhất là về mặt tình cảm. Tinh thần lạc quan của người tuổi Mùi cũng sẽ nhận được sự tán dương nhiệt tình của người tuổi Mão. Cả hai đều rất hay quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh, nhiệt tình tham gia các công tác từ thiện xã hội.

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Về mặt kinh tế, cặp vợ chồng này cũng gặp được nhiều thuận lợi trong làm ăn và có được cuộc sống sung túc, dư giả nhờ sự thông minh và tài trí của mình.

Dần và Tuất

Những người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, độc lập và tham vọng trong khi tuổi Tuất lại luôn trung thành, một khi đã quyết tâm làm gì sẽ tìm mọi cách để hoàn thành cho bằng được.

Vì vậy, nếu Dần và Tuất về chung một nhà thì gia đình sẽ hưng thịnh vững bền. Có thể nói, đây là một cặp đôi tích cực, luôn bổ trợ mọi thứ cho nhau.

Dần và Tuất là cặp đôi sống rất lý trí. Họ không dễ bị tình cảm chi phối. Khi kết hợp với nhau, đây sẽ là cặp đôi cùng nhau mà tiến, luôn bổ trợ tích cực cho nhau. Có thể bể ngoài Dần và Tuất khá lạnh lùng song họ thực chất là những người rất tình cảm, luôn sẵn sàng hy sinh vì gia đình.

Sau khi lấy nhau, vận quý nhân của hai con giáp này càng ngày càng thêm vượng, luôn có những người sẵn lòng đưa tay nâng đỡ, giúp họ có thêm nhiều cơ hội để phát huy khả năng và đạt được thành công khiến người đời phải ghen tỵ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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