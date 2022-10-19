Cảnh báo tháng hao tài năm 2023, 12 con giáp dễ đầu tư thua lỗ, tiền đổ sông đổ bể, cần biết để tránh ngay!

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 09:41

Xem tháng hao tài năm 2023 của 12 con giáp để biết đâu là thời điểm bạn cần hạn chế đầu tư, cắt giảm chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi.

Tuổi Tý

Tháng 2/2023 âm lịch

Người tuổi Tý có suy nghĩ chủ quan và chểnh mảng, chính vì thế mà bạn dễ phạm phải những sai lầm không đáng có gây hao tài tốn của. Hơn nữa, thái độ buông thả cũng khiến người khác có cái nhìn không tốt về bạn. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm trong khoảng thời gian này cũng khiến bạn tốn thêm một khoản kha khá.

Cảnh báo tháng hao tài năm 2023, 12 con giáp dễ đầu tư thua lỗ, tiền đổ sông đổ bể, cần biết để tránh ngay! - Ảnh 1

Tuổi Sửu

Tháng 6/2023 âm lịch

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, tuổi Sửu có thể vấp phải những biến động trong tài chính, rất tiếc đều theo chiều hướng tiêu cực ở tháng 6. Việc đầu tư, làm ăn của bạn không quá suôn sẻ, nguyên nhân cũng do cái tính bướng bỉnh và cứng đầu của bản mệnh gây ra. Tháng này sẽ không thích hợp để tiến hành các dự án liên quan tới bất động sản, dễ bị thua lỗ do thị trường biến động hay bị tiểu nhân lừa lọc.

Tuổi Dần

Tháng 4/2023 âm lịch

Đây tiếp tục là một tháng tài lộc của tuổi Dần bị giảm sút nghiêm trọng. Tiền bạc không mấy dư dả, không thích hợp đầu tư mạo hiểm hay chạy theo xu hướng nhất thời, vấn đề chi tiêu cũng phải được tính toán cẩn thận. Không chỉ vậy, bản mệnh còn có nguy cơ vướng họa thị phi, phải tốn tiền mới có thể giải quyết êm xuôi.

Tuổi Mão

Tháng 7/2023 âm lịch

Tháng này người tuổi Mão đón kha khá thách thức, chủ yếu liên quan tới vấn đề cạnh tranh giành thị trường. Tài vận giảm sút, liên tục xảy ra tình trạng phá tài, hao tiền tốn của vì những chuyện không đâu. Thời điểm này không thích hợp tiến hành đầu tư dù lớn hay nhỏ, bạn cần bình tĩnh đánh giá tình hình chứ không nên vội vàng chạy theo người khác.

Cảnh báo tháng hao tài năm 2023, 12 con giáp dễ đầu tư thua lỗ, tiền đổ sông đổ bể, cần biết để tránh ngay! - Ảnh 2

Tuổi Thìn

Tháng 1/2023 âm lịch

Trong tháng mở đầu năm 2023, người tuổi Thìn đứng trước thử thách lớn trên lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, khiến tiền bạc khó chảy về túi. Trong tình trạng tài chính không mấy khả quan, nếu không kịp thời quản lý chi tiêu sẽ dễ dẫn đến phá tài, tạo thành áp lực kinh tế. Sức khỏe xuống dốc cũng khiến bạn tốn thêm một khoản không nhỏ.

Tuổi Tị

Tháng 10/2023 âm lịch

Tháng 10, tuổi Tị gặp nhiều thăng trầm trong quá trình mưu sự. Tài vận có dấu hiệu giảm sút, chi tiêu mất cân đối, lúc hoang phí khi lại phải thắt lưng buộc bụng. Nếu không nhanh chóng thay đổi cách chi tiêu thì sớm muộn gì bạn cũng nợ nần chồng chất. Kinh doanh, buôn bán trong tháng kém sắc, nên chú trọng đẩy mạnh về chất lượng hơn là chỉ chạy theo số lượng.  

Tuổi Ngọ

Tháng 6/2023 âm lịch

Tài lộc của người tuổi Ngọ không phát triển thuận lợi được như dự tính trong tháng 6 này. Con giáp này cần chú ý trong các hoạt động hợp tác, tránh để kẻ xấu đâm sau lưng hoặc tìm cách cướp công của mình. Chuyện làm ăn kinh doanh chưa có tiến triển gì đáng kể bởi bạn phải dành khá nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề đau đầu. 

Cảnh báo tháng hao tài năm 2023, 12 con giáp dễ đầu tư thua lỗ, tiền đổ sông đổ bể, cần biết để tránh ngay! - Ảnh 3

Tuổi Mùi

Tháng 4/2023 âm lịch

Xem tháng hao tài năm 2023 của 12 con giáp thấy vận trình của người tuổi Mùi không thực sự thuận lợi trong tháng 4/2023. Bạn gặp phải một vài kẻ tiểu nhân nhăm nhe tìm cách phá hoại công sức của mình. Khuyên con giáp này chớ nên tin người quá dễ dàng, làm gì cũng cần bình tĩnh suy xét, kiểm chứng thông tin nếu không muốn đẩy bản thân vào cảnh hao tiền tốn của.

Tuổi Thân

Tháng 8/2023 âm lịch

Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng 8 này khá ế ẩm vì bạn không bắt kịp với xu thế thị trường. Con giáp này cần có tầm nhìn rộng hơn chứ không thể chỉ loanh quanh mãi với những điều quen thuộc. Đối thủ có thể nhân lúc này vượt xa bạn đấy.

Cảnh báo tháng hao tài năm 2023, 12 con giáp dễ đầu tư thua lỗ, tiền đổ sông đổ bể, cần biết để tránh ngay! - Ảnh 4

Tuổi Dậu

Tháng 5/2023 âm lịch

Tháng 5 này, mọi việc có dấu hiệu chững lại. Bản mệnh thường phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt từ đồng nghiệp hoặc đối thủ. Nếu không tập trung chú ý, bạn rất dễ mắc phải sai lầm, tốn thời gian và công sức để sửa chữa. Đây là thời điểm bạn cần nhìn lại những gì mình đã và đang làm được để rút kinh nghiệm và có phương hướng phấn đấu. 

Tuổi Tuất

Tháng 3/2023 âm lịch

Sự nghiệp của người tuổi Tuất tiến triển không như ý muốn ở thời điểm này. Có thể thành công của bạn khiến cho một số kẻ ngứa mắt và tìm cách phá hoại. Việc buôn bán kinh doanh cần nhìn xa trông rộng hơn mới có thể thu tiền về túi. Bạn cần tìm hiểu nhiều hơn về xu thế thị trường để có những phương án làm ăn thích hợp. 

Tuổi Hợi

Tháng 2/2023 âm lịch

Người tuổi Hợi sẽ phải trải qua một tháng khá vất vả. Công việc bộn bề khiến con giáp này không có thời gian mà nghỉ ngơi. Tháng 2 có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá, vì vậy mà bản mệnh cũng nên cẩn thận hơn trong cách hành xử, chớ nên nóng nảy đắc tội người khác, đẩy bản thân vướng vào cảnh thị phi, phải tốn tiền mới có thể giải quyết.

Cảnh báo tháng hao tài năm 2023, 12 con giáp dễ đầu tư thua lỗ, tiền đổ sông đổ bể, cần biết để tránh ngay! - Ảnh 5

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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