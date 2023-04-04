CẢNH BÁO tháng 5: Con giáp nào nên chú ý kẻo MẤT TIỀN OAN, kẻ xấu rình rập kéo theo TÀI VẬN ĐI XUỐNG

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 07:57

Người cầm tinh các con giáp sau đây nên cẩn trọng trong tháng 5 này để tránh các vận xui thi nhau kéo đến, phong độ tuột dốc không phanh kéo theo tiền bạc và tình duyên trắc trở

Tử vi tuổi Dần

CẢNH BÁO tháng 5: Con giáp nào nên chú ý kẻo MẤT TIỀN OAN, kẻ xấu rình rập kéo theo TÀI VẬN ĐI XUỐNG - Ảnh 1

ảnh báo nguy cơ đụng độ tiểu nhân của người tuổi Dần trong ngày tháng 5 này

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi hàng tháng, Thiên Quan cảnh báo nguy cơ đụng độ tiểu nhân của người tuổi Dần trong ngày tháng 5 này. Vận khí giảm sút, tiểu nhân hoành hành, mọi việc có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của con giáp này khiến bạn đánh mất sự tỉnh táo của thường ngày. 

Nếu không đủ sáng suốt, bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm, gây tổn hại cho doanh nghiệp và liên đới tiền đồ của bản thân. Do đó, hãy tính toán thận trọng trước khi quyết định bất cứ vấn đề gì trong tháng này, đặc biệt là liên quan tới tài chính.

Thủy sinh Mộc giúp đôi lứa hàn gắn khúc mắc khá nhanh, tình cảm qua giông bão lại ngọt ngào như thuở ban đầu. Người độc thân nên tích cực tham gia vào những hoạt động xã hội để có thể gặp được những người phù hợp và có thêm cảm hứng sống.

Tử vi tuổi Thân 

CẢNH BÁO tháng 5: Con giáp nào nên chú ý kẻo MẤT TIỀN OAN, kẻ xấu rình rập kéo theo TÀI VẬN ĐI XUỐNG - Ảnh 2
Tử vi tháng 5 của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có chút khó khăn.- Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 5 của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có chút khó khăn. Công việc tưởng chừng như hoàn thành thì lại bị kẻ tiểu nhân làm cho mọi thứ “đổ sông đổ biển”. Tuy nhiên, Quý Nhân xuất hiện kịp thời giúp cho bản mệnh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này có thể tìm thấy được một vài mối đầu tư hứa hẹn trong ngày. Nếu kiên trì theo đuổi thì bạn sớm nhận được thành quả xứng đáng trong tương lai. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm phát sinh nhiều rắc rối. Mâu thuẫn vợ chồng trở nên gay gắt khi cả hai không tìm được tiếng nói chung với nhau. Người độc thân cứ luôn nghĩ về những chuyện buồn trong quá khứ mà chưa dám bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc mới. 

Tuổi Sửu

CẢNH BÁO tháng 5: Con giáp nào nên chú ý kẻo MẤT TIỀN OAN, kẻ xấu rình rập kéo theo TÀI VẬN ĐI XUỐNG - Ảnh 3
Người tuổi Sửu là con giáp xui xẻo trong tháng 5 tới- Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu là con giáp xui xẻo trong tháng 5 tới. Người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp cần hạn chế nảy sinh mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp. Như vậy thì sau đó công việc mới tiến triển thuận lợi hơn.

Về tài chính dường như chưa có bước tiến triển nào đáng kể, ngoại trừ người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản tiền thù lao vào đầu tuần. Vậy nên thời điểm này người tuổi Sửu cần hạn chế đầu tư, kinh doanh, mua sắm kẻo dễ thất thoát tiền bạc.

Trong gia đình, các cặp đôi mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Thậm chí có người rơi vào cảnh vợ chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng. Những làn sóng ngầm sẽ rất dễ gây ra đổ vỡ trong các mối quan hệ.

Người còn độc thân nhân duyên vốn có ít nhiều khởi sắc nhưng vì Sửu không chịu chủ động nên quan hệ với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi thôi. Có lẽ Sửu vẫn khó có thể tìm ra nửa kia phù hợp với mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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