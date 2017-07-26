Cảnh báo: Không muốn nghèo mạt vận, tình duyên lận đận cả đời hãy bỏ thói quen này ngay lập tức

Tâm linh - Tử vi 26/07/2017 22:49

Nếu không muốn vị phá tướng, kiếm tiền khó khăn và chuyện tình cả ngày càng tồi tệ thì hãy bỏ ngay những thói quen này.

Nếu bạn vẫn thắc mắc không hiểu vì sao tiền kiếm khó khăn, yêu ai sâu đậm đến mấy cũng chia lìa và mãi chẳng đạt được thành tựu gì trong cuộc sống thì rất có thể 6 thói quen xấu sau chính là nguyên nhân.

Hay nhíu mày

 

Cảnh báo: Không muốn nghèo mạt vận, tình duyên lận đận cả đời hãy bỏ thói quen này ngay lập tức - Ảnh 1
Hãy bỏ ngay thói quen nhíu mày nếu không muốn tiền của đội nón ra đi - Ảnh: Internet

Dù gặp phải vấn đề căng thẳng, mệt mỏi đến thế nào gia chủ cũng chớ dại nhíu mày. Nét mặt cau có, khó chịu của bạn khi nhíu mày sẽ khiến người khác nghĩ bạn là người khó chịu. Điều này vô tình khiến những người có ý định hợp tác làm ăn với bạn thay đổi ý định, vì thế mà tiền tài lại càng eo hẹp.

Chúi đầu về phía trước khi đi

Nếu vẫn thường đi chúi đầu về phía trước, mặt ở trước chân thì bạn nên bỏ ngay thói qun này. Sự vội vàng, bất an trong bước đi biểu hiện sự bất cẩn trong vấn đề tài chính của gia chủ. Chính vì bất cẩn nên dù kiếm được nhiều tiền thì tất cả đều trôi tuột, bạn không thể giữ lại đồng nào.

Không che miệng khi xỉa răng

Cảnh báo: Không muốn nghèo mạt vận, tình duyên lận đận cả đời hãy bỏ thói quen này ngay lập tức - Ảnh 2
Nếu không muốn thần nghèo khó ám vận hãy che miệng khi xỉa răng - Ảnh: Internet

Không chỉ vô tình thể hiện mình là người thiếu lịch sự, việc xỉa răng không che miệng còn biểu thị cho việc bạn là người không nhìn xa trông rộng, suy nghĩ hạn hẹp. Việc để hở răng lợi khi xỉa răng được ví như việc mở rộng của cho thần nghèo khó ám vận đời bạn.

Hay thở dài, phóng uế bừa bãi

Trong những thói quen xấu gây tán tài thì thở dại và nhổ nước bọt một cách vô cớ chính là hai thói quen bạn cần bỏ ngay. Theo triết lý âm dương của người Á Đông, việc thở dài và nhổ nước bọt sẽ làm hao tổn khí lực và tinh lực. Nếu suy mòn tinh khí và thần lực thì tiền tài sẽ đội nón ra đi, vận mệnh khó lòng xán lạn.

Ngồi xổm khi ăn

Cảnh báo: Không muốn nghèo mạt vận, tình duyên lận đận cả đời hãy bỏ thói quen này ngay lập tức - Ảnh 3
Ngồi xổm khi ăn là kiểu ngồi không lịch sự, nhất là với nữ giới - Ảnh: Internet

Vì muốn thoải mái, nhanh gọn nên thay vì ngồi vào bàn ăn nhiều người lại có thói quen lấy một tô cơm rồi ngồi xổm ăn. Đây không chỉ là một hành vi có phần phản cảm mà còn khiến hệ tiêu hóa của bạn làm việc khó khăn hơn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe... đây là nguyên do tiền bạc kiếm được sẽ mất đi.

Rung đùi khi ngồi

Những người có thói quen rung chân, rung đùi khi ngồi thường là biểu hiện của người có tâm lý không vững vàng. Họ dễ bị phân tâm, không có chính kiến nên xử lý các vấn đề liên quan đến tiền bạc rất kém. Đây chính là lý do vì sao những người rung đùi khi ngôi kiếm tiền rất vất vả, khó khăn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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Những con giáp có tên trong danh sách sau không phải lo lắng chuyện tiền bạc, ngồi rung đùi tiền cũng ào ào tự chui vào túi như thác đổ.

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