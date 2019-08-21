Cảnh báo: 3 con giáp phải đề cao cảnh giác kẻo gặp họa phá tài, tiền mất tình tan trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21/08/2019 15:49

Những ngày cuối tháng cô hồn, nếu không cẩn thận 3 con giáp xui xẻo này sẽ bị thị phi bủa vây, vận đen đeo bám, làm gì cũng thất bại ê chề.

3 con giáp xui xẻo này sẽ có những ngày cuối tháng cô hồn “trầy da tróc vảy”, bị tiểu nhân liên tục quấy phá, hãm hại.

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Chỉ cần vượt qua tháng cô hồn Tý sẽ tự loại mình khỏi danh sách con giáp xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những ngày cuối tháng cô hồn, người tuổi Tý hãy đề cao cảnh giác, cẩn trọng trong mọi điều kẻo vận xui ập xuống đầu tới tấp khiến bạn không thể ngóc đầu lên nổi. Trong các khoản chi, Tý cần hết sức cẩn trọng kẻo tiền của đội nón ra đi, mãi cũng không thể lấy lại được.

Lời khuyên dành cho Tý trong thời điểm này là đừng quá tin người, cũng đừng dễ dàng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc. Chỉ cần vượt qua tháng 7 âm lịch này Tý sẽ tự loại mình khỏi danh sách con giáp xui xẻo, đổi đời sau một đêm.

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Nếu bạn lỡ lời nói ra điều không hay sẽ là cơ hội để những kẻ xấu làm khổ mình đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tướng số chỉ rõ, Dần sẽ liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại trong công việc. Người mà Dần tin tưởng nhất lại sẵn sàng “bán đứng” họ vì danh lợi, tiền tài. Đáng buồn hơn, chuyện tình cảm của Dần cũng sẽ gặp sóng gió, nếu không cẩn thận sẽ bị kẻ thứ ba chen chân, bị người mình yêu “cắm sừng”.

Thế nên, Dần cần giữ mình cẩn thận, đừng lời qua tiếng lại mà hãy mặc kệ thị phi. Nếu bạn lỡ lời nói ra điều không hay sẽ là cơ hội để những kẻ “thọc gậy bánh xe” làm khổ mình đấy.

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Vì vướng vận hao tài tốn của, bị sao xấu chiếu mệnh nên Tuất cần nhẫn nhịn để vượt qua giai đoạn khó khăn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất gặp khá nhiều vấn đề trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch. Tuất có thể bị chèn ép đến phát khóc nhưng lại chẳng thể làm gì để cứu vãn tình thế. Vậy nên, trong từng việc mình làm Tuất cần cẩn trọng hết mức để giảm thiểu thiệt hại tài chính.

Vì vướng vận hao tài tốn của, bị sao xấu chiếu mệnh nên Tuất cần nhẫn nhịn để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ cần bước sang tháng 8 âm lịch, Tuất sẽ may mắn hơn người, an yên hưởng lộc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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