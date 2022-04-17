Cảnh báo: 20 ngày tới hung tinh đeo bám, tiểu nhân "thọc gậy bánh xe", xui xẻo ám vận nên 3 con giáp "mất cả tình lẫn tiền", nhẹ mất việc, nặng phá sản trong nháy mắt

Người tuổi Thìn có nguy cơ đối mặt với họa phá tài vào 20 ngày tới. Bản mệnh có thể đánh mất một khoản tiền không nhỏ vì sự nóng vội của mình.

Với những người muốn kinh doanh khởi nghiệp thì đây không phải thời điểm thích hợp. Bản mệnh nên cân nhắc với ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển hướng kinh doanh, đầu tư bởi khả năng mất tiền rất cao.

Con giáp này mải chạy theo cái lợi trước mắt, không tính toán cẩn thận. Đến khi rủi ro thực sự xảy ra mới hối hận thì cũng đã muộn. Con giáp này nên xem đây là bài học đắt giá cho bản thân.

20 ngày tới Thìn không nên tiêu xài hoang phí. Hãy lên kế hoạch chi tiêu kẻo tiền bạc trôi sông. Người tuổi Thìn nếu không kiềm chế được ham muốn mua sắm thì tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết.

Tuổi Tỵ

Vốn tính bốc đồng cộng thêm sự dụ dỗ có chủ ý của kẻ tiểu nhân, người tuổi Tỵ dễ mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa trong 20 ngày tới. Buồn cho người tuổi Tỵ một nỗi là ban đầu, họ luôn coi đối phương là bạn mà không biết rằng, đối phương chỉ đang cố tình tiếp cận họ với mục đích xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự tác động của tiểu nhân, người tuổi Tỵ có xu hướng xa lánh người thân, bạn bè để rồi cuối cùng, lòng trung thành của họ sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến họ làm ra những việc sai trái trong vô thức. Lời khuyên cho tuổi Tỵ là cần thật tỉnh táo, nhận biết rõ ràng ai là người đáng tin cậy và ai là kẻ tiểu nhân, đừng để sự chân thành của bạn bị coi rẻ, bị hãm hại còn ngây ngô biện minh cho kẻ hại mình.

Tuổi Ngọ

20 ngày tới là thời điểm hung nhiều hơn cát, chính vì thế người tuổi Ngọ dù làm gì cũng nên thận trọng giữ mình.





Trên phương diện sự nghiệp, dù đã cố gắng tập trung để làm cho xong công việc của mình, song mọi kế hoạch đều rất dễ bị đổ bể vì những sự cố xen ngang. Bạn cần nhắc nhở mình bình tĩnh, chớ nóng nảy kẻo chuyện càng lúc càng khó giải quyết.

Vận trình tài lộc cũng cần được lưu tâm do cơ hội kiếm tiền không nhiều và nguy cơ mất tiền rất cao. Con giáp này thường dễ dàng tin tưởng vào những người không đáng tin, đầu tư tiền bạc vào tay những hạng mục không lại lợi ích gì cho mình, rước họa không đáng vào thân.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân vốn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người khác phái, nhưng vì chưa hoàn toàn bước ra khỏi những tổn thương trong quá khứ nên bạn vẫn chưa thể mở lòng với bất kì ai. Dù đối phương có theo đuổi nhiệt tình ra sao, bạn vẫn khá lạnh nhạt.

Hung tinh còn đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe của con giáp xui xẻo 20 ngày tới. Bạn không những cần phải chú ý tăng cường rèn luyện nâng cao thể chất mà còn cần chú ý tới vấn đề giữ an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông, làm việc chân tay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm