Càng giỏi càng bị người ta ghét, top 3 con giáp cuối tuần này (28/08/2022) dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, chọc phá do ganh ghét với thành công của bạn

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 21:30

Top 3 con giáp bị kẻ tiểu nhân hãm hại vào cuối tuần này (28/08/2022) cần cẩn thận đề phòng mọi lúc.

Tuổi Thìn

Càng giỏi càng bị người ta ghét, top 3 con giáp cuối tuần này (28/08/2022) dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, chọc phá do ganh ghét với thành công của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cuối tuần này (28/08/2022), người tuổi Thìn dễ gặp nhiều vận xui, tuy hạn vận không đến nỗi gặp đại họa nhưng bản mệnh với tính kiêu ngạo sẽ dễ gặp tiểu nhân hãm hại, gây hỏng nhiều việc. 

Hơn nữa, rắc rối xung quanh nếu không được giải quyết kịp thời sẽ tích tụ lại gây khó chịu, ảnh hưởng đến tâm trạng và dễ dẫn đến thất bại.

Tuy vậy, là người bản lĩnh, không chịu khuất phục, con giáp này dễ kết bạn và xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng hơn trong mọi việc, tránh nóng vội khiến mất tiền oan.

Tuổi Dậu

Càng giỏi càng bị người ta ghét, top 3 con giáp cuối tuần này (28/08/2022) dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, chọc phá do ganh ghét với thành công của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu thời gian gần đây gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc. Càng phát triển, càng có nhiều người không chấp nhận tài năng của con giáp, tìm mọi cách chê bai, hạ thấp tuổi Dậu.

Từ cuối tuần này (28/08/2022), người tuổi Dậu dễ xảy ra cãi vã, dẫn đến gây thù chuốc oán với mọi người. Hoặc vì con giáp quá nổi trội nên càng khiến đồng nghiệp hoặc kẻ thù cũ ganh ghét, tìm cách phá hoại.

Ngoài gây hình ảnh xấu nơi công sở, kẻ tiểu nhân còn lợi dụng sự tin người của tuổi Dậu để hợp tác đầu tư, từ đó con giáp mất cả tiền lẫn bạn. Vì vậy, tuổi Dậu dù có được thành công cũng nên khiêm tốn, hạn chế nói nhiều thành nói dại, nảy sinh lòng đố kỵ, cũng như cố gắng dĩ hòa vi quý với những người xung quanh.

Tuổi Sửu

Càng giỏi càng bị người ta ghét, top 3 con giáp cuối tuần này (28/08/2022) dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, chọc phá do ganh ghét với thành công của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Sửu có tính cách mạnh mẽ, chăm chỉ nhưng khuyết điểm là quá thật thà, quá tốt bụng. Vậy nên con giáp này rất dễ bị “mua chuộc” lòng thương.

Chỉ cần có ai kể lể, than khóc nghèo khổ ra sao là người tuổi Sửu lập tức bị mủi lòng, sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ đối phương.

Thậm chí, người tuổi Sửu có bị chơi xấu, đâm sau lưng thì chỉ cần kẻ đó đưa ra lý do đáng thương nào đó là con giáp này có thể tha thứ ngay, chẳng truy cứu trách nhiệm nữa.

Chính điều này khiến cho người tuổi Sửu gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc sống. Sự thiện lương của con giáp này dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, hãm hại mà chính họ không hề hay biết. Lúc chuyện vỡ lở ra rồi thì hậu quả khôn lường.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

 

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