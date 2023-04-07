Càn khôn xoay chuyển vào 11h trưa ngày 8/4: 3 con giáp vận trình khởi sắc, một bước lên đời, tài lộc bùng nổ, công danh sáng chói, vạn sự suôn sẻ, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 18:00

Xin chúc mừng con giáp may mắn vào khung giờ này. Nhiều điều như ý muốn đến với bạn như để báo hiệu một năm mới ngập tràn niềm vui.

 

Tuổi Lợn

Người tuổi Hợi, vào những ngày này thu nhập tăng vọt, vượng phu ích tử, tiền bạc trúng gió, chỉ cần một sớm một chiều là có thể làm giàu, tài vận hanh thông, vượng khí, đạt nhiều thành tựu trong phát triển sự nghiệp và thu lợi về tài chính.

Càn khôn xoay chuyển vào 11h trưa ngày 8/4: 3 con giáp vận trình khởi sắc, một bước lên đời, tài lộc bùng nổ, công danh sáng chói, vạn sự suôn sẻ, may mắn ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hợi được quý nhân phù trợ, cứu nguy, năng lực trong cuộc sống ngày càng mạnh mẽ, cũng dần dần thăng tiến. Vào những ngày này tài lộc hanh thông, ngày càng hanh thông. Vận may của con giáp Hợi làm mưa làm gió, có thể gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, sắp tới sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, có phúc khí liên miên.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thực hiện được khá nhiều mục tiêu cuộc sống của mình trong tuần này, đó là một tín hiệu đáng mừng cho những ngày này. Có thể thấy, bạn luôn sẵn sàng cho mọi điều bất ngờ và không ngại dấn thân vào những hành trình mới, đây cũng là điều gây ấn tượng nhất của bạn.

Càn khôn xoay chuyển vào 11h trưa ngày 8/4: 3 con giáp vận trình khởi sắc, một bước lên đời, tài lộc bùng nổ, công danh sáng chói, vạn sự suôn sẻ, may mắn ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, dù đang rất tự tin với năng lực của mình thì bạn cũng không quên việc học hỏi thêm kinh nghiệm từ người khác, cũng nhớ thế mà các mối quan hệ của con giáp tuổi Mùi tuần này khá tốt đẹp, hài hòa, vui vẻ. Chỉ cần tiếp xúc một lần, người khác sẽ muốn làm bạn với bạn ngay, bởi bạn có khả năng tạo ra niềm vui một cách dễ dàng và tự nhiên. Tuần này, người độc thân có cơ hội nên duyên với người phù hợp, và cuộc sống của bạn như bước sang trang mới vậy.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão chăm chút cuộc sống của bản thân rất tỉ mỉ. Đồng thời họ cũng là người rất chu đáo, có con mắt quan sát tinh tế đến từng chi tiết. Con giáp này không bao giờ để mỗi ngày của mình bị lãng phí. Họ không ngại bận rộn mà luôn nỗ lực, cháy sáng hết mình trong phần lớn thời gian của họ.

Càn khôn xoay chuyển vào 11h trưa ngày 8/4: 3 con giáp vận trình khởi sắc, một bước lên đời, tài lộc bùng nổ, công danh sáng chói, vạn sự suôn sẻ, may mắn ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, người tuổi Mão rất linh hoạt, họ cũng có bản lĩnh, năng lực làm việc nên không dễ bị vấp váp, trắc trở. Vào những ngày này, tình hình công việc của con giáp tuổi Mão sẽ dần được cải thiện, việc làm ăn phát tài phát lộc. Tương lai, vận trình của họ ngày càng ổn định, có cơ hội phát huy hết tài năng của mình và sẽ không còn bị thiệt thòi nữa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Lúc buổi trưa ngày 8/4: Phúc Lộc vô biên tràn vào nhà 3 con giáp may mắn, từ nay ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, số dư tài khoản tăng lên không ngớt

Lúc buổi trưa ngày 8/4: Phúc Lộc vô biên tràn vào nhà 3 con giáp may mắn, từ nay ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, số dư tài khoản tăng lên không ngớt

Từ khung giờ này, 3 con giáp ngày càng thịnh vượng đường tài lộc, công việc diễn ra suôn sẻ, vận đỏ như son, kiếm bộn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 8/4 tử vi 12 con giáp ngày 8/4 tu vi ngay 8/4

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to