Cận kề ngày lễ 2/9, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, vượng vận quý nhân, phát tài cực mạnh

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 12:58

Dưới đây là những con giáp giỏi giang được cấp trên “thưởng nóng” vì trúng hợp đồng béo bở, vì vậy bản mệnh tha hồ đeo vàng mỏi tay.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên bạn được nhiều người yêu mến. Nhất là cấp trên có cái nhìn khác hơn, ấn tượng hơn về bạn. Điều này giúp cho vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, muốn gì được nấy vào thời gian cận kề ngày 2/9.

Thời điểm này, bạn nên suy nghĩ về việc đầu tư bất động sản để có nguồn thu nhập từ nghề tay trái. Nhờ có nguồn tiền này, bạn sẽ xoay sở được những lúc khó khăn. Dù bị đẩy vào đường cùng, bạn vẫn mạnh mẽ thoát ra và tự vực dậy chính mình.

Cận kề ngày lễ 2/9, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, vượng vận quý nhân, phát tài cực mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi được Thần Phật soi đường dẫn lối, con đường quan lộ của bạn sáng chói vào thời gian cận kề ngày 2/9. Những việc bạn làm đều mang lại ấn tượng tốt với cấp trên. Mọi việc xấu, hiềm khích trước đây đã được hóa giải. Nhất là những mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh.

Bản mệnh được sao may mắn chiếu mệnh nên đi đâu, làm gì cũng gặp được nhiều tin vui. Trong công việc, bạn nhận được nhiều lời khen. Đồng nghiệp không còn tìm cách hãm hại, nói xấu bạn. Họ vô cùng ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ gặp được duyên lành như ý.

Cận kề ngày lễ 2/9, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, vượng vận quý nhân, phát tài cực mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp bản lĩnh “đánh bay” những kẻ đứng sau hãm hại mình. Bạn không còn dựa dẫm hay nhờ cậy bất cứ ai cũng có thể thực hiện được kế hoạch riêng. Cận kề ngày 2/9, tuổi Tuất có số may mắn rước Thần Tài về nhà.

Mở mắt ra là thấy lộc đến tận nhà, không còn phải vất vả, chật vật như trước đây. Thời điểm này, bạn làm một hưởng mười, tha hồ tiêu xài. Nói chung công việc của bạn sẽ thuận lợi, còn chuyện tình cảm nên cân nhắc trong thời điểm này. Lời khuyên cho bạn, tốt nhất là nên tập trung vào công việc, kiếm tiền.

Cận kề ngày lễ 2/9, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, vượng vận quý nhân, phát tài cực mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công vào thời gian cuối năm 2023.

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