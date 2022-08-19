Cận kề ngày 25/7 âm lịch (23/7, 24/7), top 3 con giáp nhà đầy tiền của, tài lộc đại phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 15:29

Cận kề ngày 25/7 âm lịch, 3 con giáp sau đây vất vả đã qua, khó khăn lùi lại phía sau, chỉ cần luôn giữ tinh thần thoải mái thì thần tài lẫn thần may mắn đều sẽ ghé thăm.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Tròn công việc, người tuổi Hợi rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm. Con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác. Cận kề ngày 25/7 âm lịch, người tuổi Hợi được trời ban sức khỏe dồi dào, không ốm đau bệnh tật. Về công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này cũng hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây.

Người tuổi Hợi bán được nhiều hàng hóa, thu lời cao hơn. Nếu làm quản lý, trong năm nay, bạn sẽ gặp được nhân viên có tài, có tâm, muốn gắn bó lâu dài với bạn. Người tuổi Hợi làm công ăn lương cũng có cơ may bứt phá trong sự nghiệp, cơ hội thăng chức, tăng lương trong năm nay cũng rộng mở. 

Cận kề ngày 25/7 âm lịch (23/7, 24/7), top 3 con giáp nhà đầy tiền của, tài lộc đại phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Cận kề ngày 25/7 âm lịch, người tuổi Hợi được trời ban sức khỏe dồi dào, không ốm đau bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tính tình lạc quan, vui vẻ và hài hước. Đa phần người tuổi này đều mang tính cách hướng ngoại, thích kết bạn, thích giao du. Thời gian cận kề ngày 25/7 âm lịch, người tuổi Sửu có vận quý nhân rất vượng, bạn có người nâng đỡ trong công việc. Người này hiểu rõ được tài năng, tính cách của bạn nên sẽ tạo điều kiện để bạn phát huy tài năng. 

Công việc của người tuổi Sửu cũng thuận buồm, xuôi gió hơn. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, có cơ hội mở thêm chi nhánh làm ăn. Nhưng bạn cũng cần cân nhắc kỹ trước mỗi lời đề nghị hợp tác để tránh bị lừa gạt.  

Cận kề ngày 25/7 âm lịch (23/7, 24/7), top 3 con giáp nhà đầy tiền của, tài lộc đại phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Thời gian cận kề ngày 25/7 âm lịch, người tuổi Sửu có vận quý nhân rất vượng, bạn có người nâng đỡ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, bạn có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, bạn biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. Bên cạnh đó, người tuổi Tý được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ. Thay vì trông chờ, con giáp này nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

Không chỉ vậy, sắp tới, bạn sẽ được cấp trên, đồng nghiệp quý mến, tạo nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Hơn nữa, con giáp này cũng khá may mắn trong chuyện tình duyên. Người còn độc thân dễ gặp được người phù hợp với mình trong những lần hợp tác công việc. Nhìn chung thời gian cận kề ngày 25/7 âm lịch, người tuổi Tý gặp nhiều điều may, ít điều xui, cả năm bình an, may mắn, tài lộc dồi dào.

Cận kề ngày 25/7 âm lịch (23/7, 24/7), top 3 con giáp nhà đầy tiền của, tài lộc đại phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Nhìn chung thời gian cận kề ngày 25/7 âm lịch, người tuổi Tý gặp nhiều điều may, ít điều xui, cả năm bình an, may mắn, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tháng 7 cô hồn hỷ sự ngập tràn, cuối tháng hồng phúc tề thiên, 3 con giáp một tay ôm vàng, một tay hốt bạc, ôm hết lộc trời

Giữa tháng 7 cô hồn hỷ sự ngập tràn, cuối tháng hồng phúc tề thiên, 3 con giáp một tay ôm vàng, một tay hốt bạc, ôm hết lộc trời

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp có khả năng biến họa thành phúc từ giữa đến cuối tháng 7 âm lịch. Bất kể cuộc sống khó khăn thế nào cũng được giải quyết êm xuôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 7 âm lịch tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn tử vi thứ 6 tử vi ngày 19/8

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi