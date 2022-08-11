Đây là 3 con giáp nhận lì xì của thần tài vào cuối tuần này (13/8 - 14/8), tin vui nối tiếp, lộc chắn trước cửa, gia sản khổng lồ

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 15:21

Trong 2 ngày cuối tuần này, cuộc sống của 3 con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực, có người còn đổi đời.

Tuổi Dần

Đa số người tuổi Dần chấp nhận thất bại để tìm được con đường thành công. Trong cuộc sống, họ khá liều lĩnh, nhờ vậy mà cũng thành công vang dội. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dần sẽ có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào. 

Tử vi học có nói, cuối tuần này, cuộc sống tuổi Dần sẽ có bước chuyển bất ngờ. Hạn nào rồi cũng sẽ qua, con người khi rơi vào cảnh cùng cực rồi cũng sẽ có cơ hội được phất lên. Trong giai đoạn này, tuổi Dần sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đối với những người kinh doanh, nửa cuối năm nay càng đầu tư sẽ càng sinh lời, cuộc sống giàu có đang chờ trước mắt.

Đây là 3 con giáp nhận lì xì của thần tài vào cuối tuần này (13/8 - 14/8), tin vui nối tiếp, lộc chắn trước cửa, gia sản khổng lồ - Ảnh 1
Tử vi học có nói, cuối tuần này, cuộc sống tuổi Dần sẽ có bước chuyển bất ngờ. Hạn nào rồi cũng sẽ qua, con người khi rơi vào cảnh cùng cực rồi cũng sẽ có cơ hội được phất lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất tuy không mưu cầu giàu có nhưng họ cũng nỗ lực và cố gắng không ngừng để tạo một cuộc sống an yên. Lúc này có thể bạn đang trong khó khăn vất vả nhưng rồi cũng đến lúc họ sẽ khổ tận cam lai, cuộc sống thăng hoa lúc nào không hay, càng về sau càng giàu có thăng hoa. 

2 ngày cuối tuần là lúc tuổi Tuất kết thúc chuỗi ngày vất vả của mình. Con giáp này chỉ cần vững tâm, nắm bắt cơ hội thật chặt. Họ sẽ có quý nhân phù trợ, tạo cơ hội tuyệt vời giúp đổi đời, nếu như không thành đại gia thì cũng là người giàu có, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Đây là 3 con giáp nhận lì xì của thần tài vào cuối tuần này (13/8 - 14/8), tin vui nối tiếp, lộc chắn trước cửa, gia sản khổng lồ - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần là lúc tuổi Tuất kết thúc chuỗi ngày vất vả của mình. Con giáp này chỉ cần vững tâm, nắm bắt cơ hội thật chặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi biết học hỏi, sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách để tìm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, sự nghiệp không chỉ viên mãn đủ đầy mà tài vận cũng không thiếu thốn.

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực. Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Hợi sẽ có vận may bất ngờ, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ. Con giáp này sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn.

Đây là 3 con giáp nhận lì xì của thần tài vào cuối tuần này (13/8 - 14/8), tin vui nối tiếp, lộc chắn trước cửa, gia sản khổng lồ - Ảnh 3
 Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Hợi sẽ có vận may bất ngờ, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Phúc tinh độ mạng, cao nhân chiếu cố, 3 con giáp vơ vét tài lộc, khai vận tụ tài, vận trình rực rỡ, đại phú đại quý trong nửa đầu tháng 8

Phúc tinh độ mạng, cao nhân chiếu cố, 3 con giáp vơ vét tài lộc, khai vận tụ tài, vận trình rực rỡ, đại phú đại quý trong nửa đầu tháng 8

Thầy tử vi cho biết, trong nửa đầu tháng 8, những con giáp này sẽ cực kỳ giàu có, cuộc sống lên hương không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày mai tử vi ngày 11/8 con giáp may mắn tử vi tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng