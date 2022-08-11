Phật độ người hiền lương, gần kề lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân nghênh đón nồng nhiệt, tài vận tăng lên cao

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 16:22

Gần kề lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), bao nhiêu khổ hạnh của 3 con giáp may mắn đều qua đi, tài lộc khắp nơi ùa về như dự báo muôn vàn thành công sắp tới.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi của môi trường xung quanh. Làm bất cứ việc gì họ cũng khiến người khác yên tâm về mình. Bản mệnh người tuổi Dần chân tình, hiếu thuận với cha mẹ và dễ thành công trong sự nghiệp. Tử vi dự báo, cận kề lễ Vu Lan, tuổi Dần sẽ bắt gặp thời cơ kéo theo tài lộc đến, may mắn đáng ghen tị. Nếu biết nắm bắt cơ hội, cuộc sống bạn sẽ bước sang trang mới, ngày càng phát đạt, mọi công việc suôn sẻ và cực kỳ tốt lành.

Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể khi có Thiên Tài ghé thăm. Bạn có thể giàu lên nhanh chóng từ những mối đầu tư trước đó hoặc nhờ những công việc làm thêm của mình. Khía cạnh tình cảm chưa có những đổi thay quá đáng kể với những người còn độc thân, song bạn đang dần tìm được niềm vui trong các cuộc hẹn hò thú vị. Bạn có thể tìm ra đối tượng triển vọng để phát triển trong tương lai.

Phật độ người hiền lương, gần kề lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân nghênh đón nồng nhiệt, tài vận tăng lên cao - Ảnh 1
Tử vi dự báo, cận kề lễ Vu Lan, tuổi Dần sẽ bắt gặp thời cơ kéo theo tài lộc đến, may mắn đáng ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có những suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn trong cuộc sống, chính vì vậy mà bạn làm việc gì cũng thấy hăng hái hơn hẳn. Bản mệnh học được cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và không còn quá cầu toàn với những lựa chọn của mình. Bạn nhận ra rằng để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thì bạn không chỉ cần dựa vào niềm tin mà còn cần những hành động cụ thể.

Bước sang lễ Vu Lan, bản mệnh tuổi Mùi có thể nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thử các buổi hội thảo hoặc các khóa học để bồi dưỡng bản thân, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Bạn có cơ hội tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp và hai bạn có thể hàn huyên mãi không dứt. Dù mới chỉ quen biết không lâu nhưng bạn thấy đối phương là một người rất thấu hiểu mình. Với những người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy dành nhiều để trò chuyện với nhau hơn, dù công việc có bận rộn thế nào đi nữa.

Phật độ người hiền lương, gần kề lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân nghênh đón nồng nhiệt, tài vận tăng lên cao - Ảnh 2
Bước sang lễ Vu Lan, bản mệnh tuổi Mùi có thể nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thử các buổi hội thảo hoặc các khóa học để bồi dưỡng bản thân, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Gần kề lễ Vu Lan, mọi việc diễn ra có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Hợi. Đây cũng là thời điểm để bạn tích cực củng cố các mối quan hệ trong công việc. Con giáp may mắn hãy cởi mở hơn với những thành viên trong đội nhóm của mình nhé, bạn sẽ nhận ra rằng sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn, thử thách dễ dàng hơn nhiều.

Trên phương diện tài lộc, bạn có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này thật khôn ngoan, khiến tiền đẻ ra tiền nhé. Bạn cũng sẽ tìm được lời giải đáp cho những vấn đề tình cảm. Việc bạn cần làm lúc này chính là dành thật nhiều thời gian ở bên người ấy, trò chuyện để thấu hiểu đối phương hơn. Người độc thân hứa hẹn cũng có những buổi hẹn hò như ý, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi.

Phật độ người hiền lương, gần kề lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân nghênh đón nồng nhiệt, tài vận tăng lên cao - Ảnh 3
Gần kề lễ Vu Lan, mọi việc diễn ra có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Hợi. Đây cũng là thời điểm để bạn tích cực củng cố các mối quan hệ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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