Cận kề mùng 10 Tết (ngày vía Thần Tài): 3 con giáp được Thần Tài soi lối, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, xoay chuyển tình thế chóng mặt

Tử vi có nói, cận kề mùng 10 Tết (ngày vía Thần Tài), những con giáp dưới đây may mắn không chỉ ở đường công danh, tài lộc mà tình duyên cũng rực rỡ.

Tuổi Mùi Tuổi Mùi vốn được đánh giá uyên bác, trí tuệ tuy nhiên lại chưa gặp đúng thời thế để bộc lộ. Cận kề mùng 10 Tết (ngày vía Thần Tài), tuổi Mùi có thể chuyển đổi môi trường học tập, làm việc. Đây là cơ hội tốt giúp con giáp tuổi Mùi phát huy được hết khả năng bản thân. Ảnh minh họa: Internet Bản mệnh sẽ có bước chuyển mình rõ nét khi may mắn bắt đầu gõ cửa. Và tử vi dự đoán, trong thời gian này sẽ giúp tuổi Mùi phát triển sự nghiệp, khẳng định được vị thế và nhanh chóng làm giàu.

Tuổi Ngọ Tuổi Ngọ thường thông minh nhanh nhẹn hơn người nhưng trong cuộc sống thường dễ gặp éo le. Tuy nhiên sang thời gian cận kề mùng 10 Tết (ngày vía Thần Tài), người tuổi Hợi sẽ viên mãn hơn bội phần. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet Tử vi cho biết, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát tài, tài vận tăng cao. Người tuổi Ngọ cũng đạt được công danh trong sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Hợi còn có thêm quý nhân phù trợ, nên chuyện tậu nhà lầu xe hơi sẽ chẳng có gì khó.

Tuổi Tý Người tuổi Tý trời sinh có khả năng lãnh đạo nên rất dễ thăng tiến trong sự nghiệp. Bước sang thời gian cận kề mùng 10 Tết (ngày vía Thần Tài), vận may của tuổi Tý sẽ vô cùng bùng nổ. Họ không chỉ đạt được nhiều thành tích đáng nể, người tuổi Tý còn có thể năng cao vị thế bản thân, từng bước thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet Tử vi cho biết, thời gian này, may mắn liên tục gõ cửa giúp tuổi Tý gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này vận khí dồi dào nên nhanh chóng thăng chức, tăng lương và phát tài trong thời gian ngắn. (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-ke-mung-10-tet-ngay-via-than-tai-3-con-giap-duoc-than-tai-soi-loi-kiem-tien-de-nhu-tro-ban-tay-xoay-chuyen-tinh-the-chong-mat-546802.html