Cách giúp xả sạch vận xui trong học tập mọi 'sĩ tử' đều tìm kiếm

Cách xả xui trong họp tập thường được rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên ưa chuộng đầu tiên phải kể đến đó là cắt tóc. Nếu như trước mỗi kỳ thi, mọi người thường có thói quen kiêng cắt tóc vì sợ sẽ cắt luôn cả những kiến thức mình khổ công ghi nhớ lâu nay thì sau kỳ thi, cắt tóc ngay lập tức giúp bạn ném đi hết những điều xui xẻo, biết đâu có thể giúp cho kết quả bài thi được cải thiện tích cực hơn.

Bên cạnh cắt tóc thì thay đổi kiểu tóc từ thẳng thành xoăn, từ màu này sang màu khác,... cũng rất được các bạn còn đang đi học sử dụng để vừa làm mới bản thân, vừa là một liều thuốc tinh thần có lợi giúp cảm thấy tự tin hơn và hi vọng những điều kém may mắn cũng từ đó mà tiêu tan.

Ăn trứng vịt lộn xả xui

Mỗi khi xui xẻo, chỉ cần ăn trứng vịt lộn theo số lẻ là có thể đảo lộn tình thế, giúp biến từ vận đen thành vận may. Tuy nhiên, nếu muốn đạt kết quả tốt hơn, bạn nên bóp nát vỏ trứng sau khi ăn hoặc dùng chân giẫm lên vỏ.

Ăn trứng vịt lộn cũng là một cách giải xui hiệu quả - Ảnh: Internet

Ném muối giải xui

Ném muối cũng là một cách xả xui trong học tập rất phổ biến. Ném muối tượng trương cho hành động bỏ lại sau lưng mọi điều xui rủi, nhường chỗ cho vô vàn những điều tốt đẹp đáng mong chờ ở phía trước.

Cách ném muối giải xui trong học tập có thể thực hiện rất dễ như sau, nếu bạn là nữ, hãy dùng tay phải bốc 1 nắm muối thật to; nếu bạn là nam thì cũng bốc 1 nắm muối to những nhớ là dùng bằng tay trái. Sau đó, dùng lực ném thật mạnh để bật hết số muối trong bàn tay qua đằng sau vai trái.

Ném muối qua vai trái giúp bỏ lại phía sau những điều xui xẻo - Ảnh: Internet

Lưu ý, luôn phải nhớ rằng ném muối ra sau vai trái của bạn, tuyệt đối không ném qua vai phải kẻo gặp hiệu ứng ngược, vận đen sẽ ùn ùn kéo tới ghé thăm bạn nhiều hơn đấy!

Làm lọ muối dung hòa phong thủy

Chẳng may gặp phải điểm kém trong học tập hay không thuận lợi trong công việc, trong chuyện gia đình thì cũng đừng lo mà bạn hãy kín đáo làm một lọ muối thu hút khí tốt vào nhà, xua đuổi nguồn năng lượng xấu giúp hóa giải mọi điều xui xẻo.

Cách làm lọ muối phong thủy như sau:

- Chuẩn bị 1 lọ thủy tinh (có thể có nắp đậy hoặc không)

- Đổ đầy muối tinh vào lọ cho đến khi muối ngập miệng lọ

- Xếp lên trên 6 đồng tiền xu nhỏ, lưu ý phải để đồng xu ngửa lên để hứng lấy điều tốt lành.

- Sau cùng, đổ đầy nước vào lọ rồi đậy nắp hoặc bọc lại bằng nilon cho kín

Lọ muối có khả năng điều hòa, cân bằng khí trong nhà, xua đuổi khí xấu - Ảnh: Internet

Với lọ muối này, bạn có thể để ở một góc trên bàn học hoặc cất ở những nơi khuất để tránh việc có người tới xê dịch, đảo lộn lọ muối.

Với những cách xả xui trên, tuy rằng chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh nó có hiệu quả, tuy nhiên ông bà ta có câu: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Do đó, những việc làm chẳng mất chút thời gian nào lại có thể giúp chúng ta yên tâm hơn thì cũng là việc nên làm để tâm hồn được thoải mái phải không?