Cũng giống như mọi người tuổi Thân cũng là 1 trong số những con giáp tham tiền, họ coi tiền bạc là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này. Tuổi Thân vốn là người có tính cách độc đáo, chẳng bao giờ quan tâm đến đánh giá của người ngoài, chính vì vậy mà họ có thể tìm mọi cách để kiếm tiền.

Chính vì kiếm được rất nhiều tiền, nên con giáp này có những yêu cầu rất cao về vật chất, họ mua đồ đạc thường không quan tâm đến giá cả. Nếu chính họ không thể làm ra được số tiền lớn như vậy, họ sẽ tìm một người đồng ý tiêu tiền để mua sắm cho mình mà không hề thấy ngại ngùng.

Chính vì hám tiền nên họ làm việc cận lực, tham công tiếc việc đến mai một cả sức khỏe bản thân. Thậm chí những lúc đau ốm, nằm trên giường bệnh họ cũng nghĩ ra cách để kiếm tiền. Trong đầu tuổi Thân không gì khác ngoài chữ Tiền cả.

Tuổi Sửu

Đối với tuổi Sửu, tiền vô cùng quan trọng vì chẳng có cặp đôi nào có thể xây dựng hạnh phúc khi suốt càm ràm lẫn nhau về việc thiếu tiền thuê nhà, tiền mua sữa cho con.



Đa số người tuổi Sửu luôn nghĩ rằng, tiền thực sự là thứ quan trọng nhất để họ đảm bảo cuộc sống cho bản thân, đảm bảo an toàn cho những người thương yêu. Vì thế, họ không phải là không muốn kết hôm mà muốn dành nhiều thời gian hơn để kiếm thật nhiều tiền, sau đó việc chọn vợ hay gả chồng diễn ra thì họ mới thực sự cảm thấy an tâm



Theo họ, trong cuộc sống luôn có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như không có chuẩn bị thật nhiều tiền, đến lúc khó khăn sẽ không thể xoay sở. Đặc biệt nếu là vấn đề của một mình thì dễ giải quyết chứ của cả vợ/chồng, con nữa thì mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều.

Cũng vì người tuổi Sửu ý thức tiền quan trọng nhất, nên họ luôn tập trung tinh lực làm việc, chuyện gì xảy ra cũng không ngăn cản được đam mê này của họ.

Có thể nói họ yêu tiền như mạng vì tiền có thể mang lại thứ mà họ mong muốn và có cuộc sống như mơ mình ước ao.





Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn coi tiền bạc, vật chất là số một. Nên người nam này luôn cố gắng để xây dựng sự nghiệp, công danh. Cũng chính vì nửa kia sẽ cảm thấy bị tổn thương vì không được quan tâm, chăm sóc từ đó dẫn đến thất bại trong tình cảm.

Mặc dù không phải là loại người ham mê vật chất, nhưng tuổi Mão rất thích hưởng thụ. Mục tiêu kết hôn là phụ, việc đó chỉ nên xảy ra khi cả hai cùng đảm bảo cuộc sống sung sướng, tiêu tiền không phải nghĩ trước đã. Họ luôn nghĩ rằng, nếu như có thể làm việc mình muốn, mua thứ mình thích, như vậy cuộc đời sống không đáng tiếc.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo