Các con giáp sinh ra vốn sẵn QUYẾN RŨ ngất trời, ai nhìn cũng MÊ là con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 17:17

Trong 12 con giáp, 3 con giáp này nổi tiếng là quyền rũ, người gặp người thích.

Tuổi Dần

Tử vi phương Đông tiết lộ người cầm tinh con Hổ cũng giống như Chúa tể rừng xanh, họ có cá tính riêng, không giống, cũng không thể lẫn với bất cứ ai. Họ không bao giờ khép nép hay để ý người khác quá mức, càng không có chuyện nhìn sắc mặt ai mà hành động. Với họ, đúng là đúng mà sai là sai, họ sẵn sàng thẳng thắn chỉ ra chỗ mà đối phương chưa đúng.

Người tuổi Dần không sợ người khác thù ghét rồi gây khó dễ với mình, bởi lẽ bản thân họ tuy yêu cầu cao đối với người khác, nhưng họ còn yêu cầu cao hơn với chính bản thân mình. Họ không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, thúc đẩy mình đi tới những đỉnh cao hơn nữa. Dù người khác bị họ chỉ trích có tức giận đến đâu cũng khó bề làm hại được họ.

 

Một người mạnh mẽ và cá tính như vậy, đi tới đâu chẳng phải là trung tâm thu hút sự chú ý, lẽ tất nhiên là những người khác phái cũng bị họ cuốn hút, luôn muốn lại gần để tìm hiểu rõ hơn rồi!

 

Tuổi Tị


Người tuổi Tị thường bị coi là thâm trầm bí hiểm, kì thực họ có một tâm hồn vô cùng lương thiện. Mỗi khi nhìn thấy ai đó gặp khó khăn, thấy sự việc nào đáng thương, trong đầu họ luôn luôn suy nghĩ, tìm cách để giúp đỡ người khác hết mức có thể. Khi cần, họ sẵn sàng dốc toàn lực để cứu người, để trợ giúp cho những người đang lâm vào hoạn nạn.

 

Các con giáp sinh ra vốn sẵn QUYẾN RŨ ngất trời, ai nhìn cũng MÊ là con giáp nào? - Ảnh 1
Có lẽ một người có tấm lòng từ tâm như vậy, không ai là không muốn lại gần.

Người tuổi Tị là con giáp trời sinh quyến rũ người khác phái cũng chính là do có tâm hồn thanh cao, thánh thiện đến thế. Có một điều bạn có thể chắc chắn khi ở bên người tuổi Tị, đó là họ nhất định sẽ đối xử tốt với bạn. Cuộc sống sau này có thể không được giàu sang, vinh hoa phú quý đủ đầy nhưng chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Chẳng thế mà nhiều bà mẹ đã dặn con rằng, Yêu ai thì yêu nhưng nhất định phải lấy con gái tuổi Tị đó.

 

Tuổi Dậu

 

Với những người cầm tinh con Gà, đó là nhờ họ luôn biết cách làm cho mình trở nên thật thu hút, họ biết làm thế nào để mình đẹp hơn trong mắt người đối diện, cũng có thể nói, họ là những người đi đầu xu hướng thời trang, thậm chí là những người tạo ra xu hướng nữa. Chính vì thế mà con giáp này luôn tạo ra cảm giác mới mẻ, vô cùng cuốn hút. Người khác phái luôn tìm thấy ở họ sức sống tràn trề, tựa như nhìn thấy cây non xanh mơn mởn, như búp hoa đang hé trên cành.

 

Có thể ban đầu thoạt nhìn bạn sẽ chỉ thấy ở họ có cái gì đó mới lạ mà thôi, nhưng càng về sau lại càng bị cuốn hút bởi phong cách độc đáo của họ. Ở bên người tuổi Dậu, bạn cũng sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp lên nhiều. 

 

Có thể nói như này khiến nhiều người phật ý, song quả thực người khác phái thích người tuổi Dậu, đa phần đều là vì họ có vẻ bề ngoài quyến rũ, đàn ông phong độ ngời ngời, còn các cô nàng thì xinh đẹp hơn người. Ở đời ai chẳng mê cái đẹp, có bị cuốn hút bởi người đẹp cũng đâu phải điều gì quá lạ lùng!

 

Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Các con giáp nào nên kết hôn năm 2022 để phát tài phát lộc, đường tình duyên mỹ mãn?

Các con giáp nào nên kết hôn năm 2022 để phát tài phát lộc, đường tình duyên mỹ mãn?

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là thời điểm hoàn hảo, mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng cho những người tuổi này.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục