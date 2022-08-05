Các con giáp nào sẽ có vận mệnh giàu sang phú quý nhất, trúng số dễ như chơi trong 2 ngày thứ bảy - chủ nhật này (6/8 - 7/8)?

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 22:45

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 2 ngày thứ 7 - chủ nhật tuần này (6/8 - 7/8), 3 con giáp may mắn sở hữu vận mệnh giàu sang phú quý, tài lộc chạm đỉnh 'của chóp', sự nghiệp như bước sang chương mới.

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Nhờ vậy tuổi Dậu sở hữu căn quý nhân trong người, mỗi khi gặp trắc trở, họ sẽ có quý nhân giúp đỡ. 

Trong 2 ngày cuối tuần này, tài vận của tuổi Dậu sẽ tăng cao một cách đột biến. Họ được cao nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Thời gian này, con giáp này nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước.

Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Việc duy trì những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến.

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Trong 2 ngày cuối tuần này, tài vận của tuổi Dậu sẽ tăng cao một cách đột biến. Họ được cao nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Họ cũng là những người kiên trì, tận tâm, không nản chí khi gặp khó khăn trong công việc. Dẫu vậy từ đầu năm 2022 đến nay, vận may cứ liên tục lẩn tránh họ khiến con giáp này đã có phần buông xuôi nhưng nếu họ tiếp tục nỗ lực và không bỏ cuộc nhất định thành quả rồi sẽ đến ngay thôi. 

Tử vi cho thấy đường tài lộc của tuổi Hợi sẽ khởi sắc hơn trong 2 ngày thứ 7 - chủ nhật (6/8 - 7/8). Vận trình của con giáp này từ đây ngày một lên hương. Tất cả những gì họ cần làm là chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Một khi đã được bề trên cất nhắc Hợi hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng.

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Tử vi cho thấy đường tài lộc của tuổi Hợi sẽ khởi sắc hơn trong 2 ngày thứ 7 - chủ nhật (6/8 - 7/8). Vận trình của con giáp này từ đây ngày một lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão 2 ngày cuối tuần cực kỳ may mắn nhờ Chính Quan soi sáng. Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc. Họ có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện gây xấu cho sự nghiệp.

Nhờ có Chính Quan lâm vào đại vận mà vận tiền nong thêm phần tốt đẹp. Cộng thêm việc trời cho cơ hội lớn nên tuổi Mão có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Với người làm công ăn lương thì thu nhập tăng lên, tiền gửi ngân hàng cũng tăng. Còn người tự kinh doanh thì đạt được mức cao mới về hiệu suất.

Trong vận tình cảm của họ đã có những dấu hiệu tốt. Bản mệnh nhanh chóng gặp được người mà họ thích, kết giao và phát triển tình cảm ngày càng khăng khít hơn để có thể kết hôn vào cuối năm.

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Tuổi Mão 2 ngày cuối tuần cực kỳ may mắn nhờ Chính Quan soi sáng - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày tới (6/8 - 8/8), 'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp uống cạn lộc trời, trúng số tiền tỷ dễ như chơi, nợ nần trả trong nốt nhạc, cuộc sống an nhiên tự tại khiến người người ghen tị

Tử vi 3 ngày tới (6/8 - 8/8), 'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp uống cạn lộc trời, trúng số tiền tỷ dễ như chơi, nợ nần trả trong nốt nhạc, cuộc sống an nhiên tự tại khiến người người ghen tị

Tử vi 3 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn uống cạn lộc trời, trúng số tiền tỷ, giàu sụ nhanh chóng, nợ nần trả trong nốt nhạc, cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

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