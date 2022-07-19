Các con giáp nam nổi tiếng gia trưởng mà các chị em cần cân nhắc để lập gia thất

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 16:12

Những con giáp nam dưới đây được xếp hạn là con giáp gia trưởng, dễ xuất hiện thói vũ phu.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất tài năng, giao tiếp tốt, ra ngoài ai cũng quý nhưng về nhà là dở thói khó chịu. Họ yêu cầu vợ mình phải là người phụ nữ giỏi giang, chu toàn, việc gì cũng phải làm tốt và làm đúng ý họ.

Vậy nên cuộc sống gia đình thường xuyên lục đục. Một người vợ hiền lành sẽ cam chịu nhưng lấy phải người vợ cá tính ví như tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Ngọ… bạn sẽ chẳng thể nào làm chủ được. Và cuộc sống gia đình sớm muộn cũng rạn nứt.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thông minh hơn người, con giáp này cần cù ,chăm chỉ, làm việc gì cũng kiên trì, không bao giờ ngại khổ. Có lẽ vì cuộc sống có nhiều vất vả mà họ sinh ra tính cục cằn, hơi tí là cáu gắt. Họ có tính xấu là hay trút giận lên người khác. Việc mình làm sai nhưng có xu hướng đổ lỗi, vậy nên Dậu thường xuyên mâu thuẫn với người bên cạnh.

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Lập gia đình, người đàn ông này cũng luôn gây ức chế cho vợ vì bảo thủ, không chịu nhận mình sai. Vậy nên trong cách dạy con xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống lục đục. Nếu không cẩn thận bạn sẽ lĩnh đủ đòn của người chồng này đó.

Tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu rất chuyên quyền, độc đoán. Họ luôn thích chỉ bảo người khác làm việc thế này, thế kia, áp đặt suy nghĩ lên cấp dưới, bạn bè và thậm chí là cả người bạn đời của mình.

Họ luôn thích thể hiện cái tôi, bản lĩnh để chứng tỏ mình tài giỏi, là trụ cột trong nhà và chỉ hợp làm việc lớn, toàn bộ chuyện chăm sóc nhà cửa, lo cho con cái đều “nhường” phần vợ. Vì những tính cách này mà mối quan hệ vợ chồng của đàn ông tuổi Sửu luôn có sự xa cách, thậm chí khiến nửa kia bí bách, áp lực và 1 lòng muốn thoát khỏi.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Xin chúc mừng các con giáp phát tài ngày 7/7/2022.

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