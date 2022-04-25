Các con giáp ĐẠP TRÚNG HỐ BẠC trong tuần mới 25/04-1/5/2022

Chúc mừng tuổi Dần là con giáp phát tài tuần này, và phương diện tài lộc rực sáng nhất vào thời điểm giữa tuần. Có lẽ đây chính là lúc các khoản đầu tư từ trước đó đem lại lợi ích lớn lao cho bạn.

Tất nhiên, trong quá trình hiện thực hóa các kế hoạch, bạn sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần quyết tâm, cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lùi bước. Tuần này, bạn không những kiếm được khoản bội thu mà còn nhận thấy điểm mạnh của mình.

Người làm công ăn lương, người làm ăn đều có thể tìm ra hướng đi mới, giúp khơi thông thế bế tắc, để tiền chảy vào túi thuận lợi hơn hẳn khoảng thời gian trước đó.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới Thiên Cẩu hung tinh xuất hiện trong tử vi tuần mới của người tuổi Ngọ là điềm báo tiểu nhân đang rình rập và tìm cơ hội cướp công nên bản mệnh làm gì cũng phải thận trọng và để ý trước sau. Chớ nên chủ quan mất cảnh giác mà đặt lòng tin quá nhiều vào người khác, chuyện giấy tờ tiền bạc càng phải chính mình chủ động kẻo gặp họa chẳng hay.

Thực Thần nâng đỡ cho bản mệnh tìm thấy cơ may để kiếm tiền. Con giáp này không bỏ lỡ cơ hội và làm dày ví của mình nhanh chóng.

Phải đợi gần tới cuối tuần khi có Chính Ấn nhập cục thì vận trình mới có khởi sắc rõ rành. Dù vấp phải không ít khó khăn nhưng con giáp này vẫn giữ vững ý chí và quyết tâm của mình. Vừa đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ của mình vừa nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên nữa.

Đầu tuần tài lộc khá vượng, Thực Thần nâng đỡ cho bản mệnh tìm thấy cơ may để kiếm tiền. Con giáp này không bỏ lỡ cơ hội và làm dày ví của mình nhanh chóng. Có điều, Kiếp Tài theo sát ngay sau khiến cho những chú Ngựa có thể vấp phải họa phá tài, cần chú ý hơn trong chuyện chi tiêu khoảng thời gian này.

Tuổi Tỵ

Tuần này là một tuần cực kì tốt đẹp đối với người tuổi Tị, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó.

Với người làm công ăn lương, bạn không những được tuyên dương, khen thưởng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương.

Tiền bạc cũng có những dấu hiệu phát triển đáng kể với những người làm ăn kinh doanh, đặc biệt là trong dịp trước nghỉ lễ, nhu cầu mua bán tăng cao. Hơn nữa, sự nhạy bén, năng động giúp bạn tiếp cận được với thời cơ sớm hơn nhiều đối thủ xung quanh.

May mắn hơn, một vài người may mắn còn có cơ hội phát tài bất ngờ, từ đó thoải mái chi tiêu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!