Các con giáp càng mũm mĩm càng PHÁT TÀI PHÁT LỘC, số phận cát tường

Người tuổi Tý mang trong mình số phận cát tường, đa phần đều gặt hái được những thành công nhất định trên con đường công danh, sự nghiệp. Thêm nữa, bản thân con giáp này cũng có “khẩu phúc”, thường được ăn của ngon vật lạ nên dễ phát tướng.

Nếu có, bạn nên làm theo hướng đó. Nhưng điều này không có nghĩa là khuyên bạn ăn uống vô độ để rồi thừa cân béo phì đâu nhé.

Có khi nào bạn để ý thấy rằng, thời kỳ cơ thể béo tốt, khỏe khoắn thì tài vận cũng vượng theo hay không.

Ăn uống thế nào để cơ thể cân đối, khỏe mạnh và nhìn bạn lúc nào cũng phong độ, tràn đầy sức sống là được. Chứ như hiện tại, nhìn thân hình gày nhom của bạn trông không có chút cảm tình nào. Ấy vậy mà một số cô nàng lại còn ra sức giảm béo nữa chứ. Như thế vừa phản khoa học lại không tốt cho tài vận đâu nhé.

Tuổi Thìn

Cô gái tuổi rồng, mập mạp như một đứa trẻ, sẽ tăng cường tài vận. Bởi vì rồng thích nước, mà nước đại biểu cho tài, mặt hơi béo chút lại chính là kho, như vậy rất tốt cho người trong gia đình, mọi việc từ gia đình đến sự nghiệp học hành đều hanh thông.

Có lẽ bạn vẫn cho rằng gầy mới đẹp, nhưng có người vì muốn gầy mà ăn kiêng và tìm liệu pháp giảm béo lại khiến thân thể không khỏe mạnh, như thế chỉ làm tổn hại chính mình, chứ chưa nói đến vận may không đến.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường mềm yếu bên ngoài và mạnh mẽ bên trong. Tính cách của con giáp tuổi Mùi cũng nhẹ nhàng nhưng làm việc gì cũng kiên trì, nhẫn nại.

Tuổi Mùi họ không sợ tiền mất tật mang, không thích lợi dụng, dù có kết thân với ai thì họ cũng không màng đến chuyện nhờ vả, dựa dẫm.

Trong tính cách những người cầm tinh con dê họ cũng là người tốt bụng, đối xử chân thành với mọi người, biết quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn. Chính vì vậy, phần lớn những gười tuổi Mùi có rất nhiều bạn bè thân thiết. Khi tuổi Mùi gặp khó khăn sẽ có bạn bè đứng ra giúp đỡ.

Tuổi Mùi chính là một con giáp mà càng phát tướng thì càng phát tài. Họ càng có tuổi càng giàu có, cuộc sống sung túc, bình an.

Tuổi Hợi

Tâm hồn rộng mở, cơ thể béo béo là khắc họa hình ảnh cô gái tuổi hợi. Vì họ có tâm hồn vui vẻ, không dễ hận người khác nên cũng dễ béo hơn. Nhưng béo lại có phúc phận tốt. Người béo tâm an lạc, mang lại bầu không khí hòa ái, tâm hồn rộng mở, không so đo việc nhỏ, giúp cho vận khí ngày một tốt hơn. Ngược lại, đối với người gầy, dễ dàng nổi nóng, lại càng dễ giận người.

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