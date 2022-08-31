Các cặp con giáp không thể nên duyên vợ chồng bởi tính tình trái ngược, khắc nhau ngay cả khi nói chuyện

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 18:46

Đây là các cặp con giáp không phải duyên phải nợ, nếu kết hôn thì cuộc sống hôn nhân dễ đi đến tan vỡ bởi nhiều nguyên do, ví dụ như trái tính không hợp nhau, khắc khẩu, v.v..

Tuổi Dậu và tuổi Ngọ

Mối quan hệ giữa nam tuổi Dậu và nữ tuổi Ngọ cũng không quá tệ, hai bên chủ yếu dựa vào lửa để khắc chế vàng, tuy loại sức mạnh tương sinh này không lớn nhưng bên Âm rất dễ bị kìm hãm, cần phải trả giá.

Các cặp con giáp không thể nên duyên vợ chồng bởi tính tình trái ngược, khắc nhau ngay cả khi nói chuyện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chú ý đến bệnh tật, hoặc một bên bị bên kia đè nén cũng dễ sinh tranh chấp, nếu may mắn trao đổi kịp thời có thể làm cho tình cảm vợ chồng hòa thuận. Gà trống và con ngựa là hai con giáp không hề kém cạnh nhau. Cho nên hai tuổi này thực sự không hợp để nên duyên vợ chồng.

Tuổi Sửu và tuổi Mùi

Sửu và Mùi đều thuộc mệnh Thổ, họ dường như có thể hỗ trợ cho nhau. Trong giai đoạn đầu của việc hẹn hò hoặc kết hôn, mối quan hệ của họ sẽ rất ngọt ngào, nhưng cả hai đều là nấm mồ trong hôn nhân. Cả hai đều mạnh mẽ và dễ xảy ra xung đột, vừa là nữ tính vừa là đối lập của cùng một giới tính.

Các cặp con giáp không thể nên duyên vợ chồng bởi tính tình trái ngược, khắc nhau ngay cả khi nói chuyện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một khi có xung đột, họ thích cạnh tranh, và họ sẽ thể hiện tình yêu ảo tưởng trước mặt người khác nhưng mối quan hệ riêng tư thực sự của họ lại rất lạnh nhạt, thậm chí còn bộc lộ tình trạng chiến tranh lạnh.

Tuổi Thân và tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có nhược điểm là thích “hóng hớt” hay chõ mũi vào việc của kẻ khác, dám làm nhưng không dám chịu. Người tuổi Thân lại khá nhỏ mọn hay để bụng những thứ vặt vãnh hay cằn nhằn, khá cứng đầu, bảo thủ.

Các cặp con giáp không thể nên duyên vợ chồng bởi tính tình trái ngược, khắc nhau ngay cả khi nói chuyện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của cặp đôi con giáp này có thể ví như “hoa trong gương” hay “trăng trong đáy nước” vậy. Thuở ban đầu, cả hai sẽ hài lòng và hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng đáng tiếc, sự hòa hợp này khó duy trì lâu dài. Cả hai đều nghĩ mình có thể làm ngơ trước những điều bất mãn về đối phương để chung sống lâu dài, nhưng dần dần dẫn đến “tức nước vỡ bờ”. Cuộc sống cả hai tuy không có chiến tranh bùng phát nhưng vẫn dễ tan vỡ vì những uất ức, mệt mỏi.

* Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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