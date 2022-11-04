"Cá chép hóa rồng": Đúng 2 ngày cuối tuần (5/11-6/11), 3 con giáp đổi đời trúng số, phú quý tìm đến nhà, tiền đổ về túi không ngừng

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 11:25

Tử vi cuối tuần dự báo vận trình của 3 con giáp này vô cùng tươi sáng nhờ được cát tinh tương trợ, được thần May Mắn “điểm mặt chỉ tên”.

Tuổi Tý

Cuối tuần 5/11-6/11 này vận trình của con giáp Tý nhận nhiều khởi sắc mới mẻ, sáng sủa đặc biệt là về mặt sự nghiệp vươn tới vị trí mà bạn không thể ngờ tới. 

Dịp này bạn có cơ hội thể hiện năng lực, nhờ vậy bạn mạnh dạn, tự tin phát huy những gì mà mình có. Nhân đà này hãy chinh phục những dự án mới, tìm thêm cho mình chỗ đứng trong sự nghiệp Tý nhé. 

'Cá chép hóa rồng': Đúng 2 ngày cuối tuần (5/11-6/11), 3 con giáp đổi đời trúng số, phú quý tìm đến nhà, tiền đổ về túi không ngừng - Ảnh 1
Đúng vào hai ngày cuối tuần (5/11-6/11), 3 tuổi đón lộc thần tài, hầu bao rủng rỉnh tiêu không hết. Ảnh minh họa: Internet

Dù đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, tiền bạc nhưng bản mệnh nên giữ thái độ đúng mực, khiêm tốn, chớ ngủ quên trên chiến thắng mà vô tình đánh mất tất cả. 

Khiêm tốn sẽ khiến bạn nhận được sự yêu quý từ những người xung quanh, hơn hết còn cho bản thân cơ hội học tập nhiều điều mới mẻ từ xung quanh, thành quả thu được chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng. 

Tuổi Ngọ 

Với tuổi Ngọ vận trình mở ra nhiều điểm sáng đáng ngưỡng mộ nhất là về phương diện tài lộc, con giáp này đón nhận may mắn về tiền bạc, kinh doanh buôn bán có lời lãi. 

Với những người làm công ăn lương có công việc nhàn nhã, không chịu áp lực nhiều nhưng vẫn thu về được khoản tiền như mong muốn. Cũng nhờ vào thái độ làm việc nghiêm túc nên nhận được cơn mưa lời ca tụng, khen ngợi đến từ cấp trên và đồng nghiệp. 

Các kế hoạch được lên từ trước đó cũng diễn ra thuận lợi, đúng quy trình. Con đường bạn chọn lựa và đang đi rất đúng, cố gắng hết sức mình nhất định bạn sẽ còn vươn cao hơn thế. 

'Cá chép hóa rồng': Đúng 2 ngày cuối tuần (5/11-6/11), 3 con giáp đổi đời trúng số, phú quý tìm đến nhà, tiền đổ về túi không ngừng - Ảnh 2
3 con giáp tựa cỗ máy in tiền, gặt hái thành công, tài khoản nhảy số ầm ầm vào hai ngày cuối tuần 5/11-6/11. Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm tốt đẹp, hai bạn có khoảng thời gian cuối tuần êm đềm, hạnh phúc. Gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài cách xa nên hãy dành trọn vẹn ngày này cho nhau nhé!

Tuổi Hợi

Tử vi cuối tuần 5/11-6/11 dự báo vận trình của tuổi Hợi vô cùng tươi sáng nhờ được cát tinh tương trợ. Tuy không chỉ toàn chuyện thuận lợi nhưng nhìn chung bản mệnh không quá vất vả để vượt qua mọi vấn đề phát sinh trong thời điểm này.

 

Đặc biệt là vào hai ngày cuối tuần này (5/11-6/11) sẽ là hai ngày bạn được thần May Mắn “điểm mặt chỉ tên”. Sự nghiệp đang trên đà tăng tiến, bạn được cấp trên nâng đỡ và tạo điều kiện nên hoàn toàn có đủ không gian để thể hiện bản thân.

 

Công việc đã giao vào tay bạn là đảm bảo được hoàn thành, chất lượng cũng được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể. Với những biểu hiện xuất sắc này, việc thăng chức tăng lương chẳng còn là điều gì quá xa tầm với của bạn.

 

Chẳng những vậy, tài lộc cũng khá lý tưởng. Nhiều thời điểm con giáp này này không mưu cầu mà tài lộc tự theo nhau đổ về nhà. Tuổi Hợi yên tâm thực hiện những kế hoạch, tiến hành những ý tưởng của mình, chắc chắn sẽ đạt được thành công.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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