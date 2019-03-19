Bước vào tháng 4, top con giáp này được thần tài GHÉ THĂM, tiền tự tìm đến cửa, đời cứ thế thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 19/03/2019 17:17

Chỉ cần bước sang tháng 4/2019 những con giáp có tên trong danh sách sau sẽ đổi đời ngoạn mục, thăng hoa rực rỡ, tiền lúc nào cũng chật ví.

Mọi xui rủi, không may sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho tài lộc, may mắn ập vào nhà 3 con giáp này trong tháng 4 tới.

Bước vào tháng 4, top con giáp này được thần tài GHÉ THĂM, tiền tự tìm đến cửa, đời cứ thế thăng hoa - Ảnh 1
Tý chi tiêu khôn ngoan, biết tích cóp và đầu tư đúng cách nên tiền đẻ ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và biết cách quản lý tài chính khoa học. Nếu người khác đổ tiền vào việc mua sắm, tiêu xài hoang phí để thể hiện đẳng cấp của mình thì con giáp này không như thế. Họ chi tiêu khôn ngoan, biết tích cóp và đầu tư đúng cách nên tiền đẻ ra tiền, càng về hậu vận càng thành công trong sự nghiệp.

Kỷ Hợi 2019 mang đến cho Tý rất nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là tháng 4. Thời điểm này, Tý làm gì cũng thành công, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Vận may sẽ đeo bám Tý không buông, khiến cả năm của họ đều rực rỡ, tươi sáng muôn phần.

Bước vào tháng 4, top con giáp này được thần tài GHÉ THĂM, tiền tự tìm đến cửa, đời cứ thế thăng hoa - Ảnh 2
Nhờ được thần tài ghé thăm, vận tài lộc của Mão sẽ đỏ chót trong tháng 4 tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện lại sống nghĩa tình nên người tuổi Mão được lòng thiên hạ. Đây cũng chính là nguyên do vì sao họ thường được bề trên nuông chiều, quý nhân hỗ trợ hết lòng. Nhờ được thần tài ghé thăm, vận tài lộc của Mão sẽ đỏ chót trong tháng 4 tới.

Vậy nên, hiện tại dù cơ cực, mệt mỏi đến mấy Mão cũng đừng bỏ cuộc. Hãy cứ hăng say làm việc, theo đuổi đam mê bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Lúc này, tiền xài thả ga, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

Bước vào tháng 4, top con giáp này được thần tài GHÉ THĂM, tiền tự tìm đến cửa, đời cứ thế thăng hoa - Ảnh 3
Từ tháng 4/2019, Thìn sẽ nghênh lộc đón tài, giàu bất thình lình khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời không biết khổ cực, nghèo khó là gì. Họ được gia đình bảo bọc, chăm lo từng chút một nên khi bước chân vào đời phải lắm bận truân chuyên mới có thể làm nên nghiệp lớn.

Vì là con cưng của trời nên gặp phải biến cố lớn đến mấy Thìn cũng dễ dàng vượt qua. Sau đấy, họ càng tự tin, nhiệt huyết và có tham vọng làm chủ đời mình. Từ tháng 4/2019, Thìn sẽ nghênh lộc đón tài, giàu bất thình lình khiến ai cũng hờn ghen.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày nữa, 3 con giáp này sẽ một bước thành đại gia, thoải mái tiêu pha, bạc tiền dư dả

7 ngày nữa, 3 con giáp này sẽ một bước thành đại gia, thoải mái tiêu pha, bạc tiền dư dả

Nhờ cá tính, mạnh mẽ lại tự lập nên chẳng cần cậy nhờ ai, 3 con giáp này dư sức trở thành đại gia, có bạc tỷ trong tay chỉ trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi