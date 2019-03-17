3 con giáp mở cửa đón thần tài, 10 người hết 9 người dư sức mua nhà, sắm xe

Tâm linh - Tử vi 17/03/2019 10:30

Trong 3 tháng tới, top con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc ập vào nhà liên hồi, số dư trong tài khoản được cộng thêm tới tấp.

Khổ tận cam lai, sau những sóng gió, khổ cực 3 con giáp này sẽ được đáp đền xứng đáng bằng cuộc sống sung túc như mơ, giàu sang tột đỉnh.

3 con giáp mở cửa đón thần tài, 10 người hết 9 người dư sức mua nhà, sắm xe - Ảnh 1
Trong 3 tháng tới con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, ban cho cơ hội làm giàu, đẩy sự nghiệp lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuổi Tuất

Tuất là con giáp thật thà, lương thiện và sống nghĩa tình. Họ chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác, càng không kèn cựa, chơi xấu ai mà chỉ tập trung vào việc của mình. Nhờ chăm chỉ, siêng năng nên dù không sinh ra trong gia đình giàu có Tuất cũng dư sức sống thịnh vượng cả đời.

Kỷ Hợi 2019 sẽ mang đến cho Tuất vô số may mắn, vận may đổi đời. Đặc biệt, trong 3 tháng tới con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, ban cho cơ hội làm giàu, đẩy sự nghiệp lên tầm cao mới. Chỉ cần tận dụng thời cơ, nỗ lực không ngừng Tuất sẽ sung túc cả năm, đếm tiền sái tay.

3 con giáp mở cửa đón thần tài, 10 người hết 9 người dư sức mua nhà, sắm xe - Ảnh 2
Mua nhà, sắm xe, chu cấp đủ đầy cho cha mẹ chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn độc lập, cá tính và có gan làm giàu. Khôn khéo trong đối nhân xử thể giúp con giáp này có khả năng lãnh đạo cực tốt, cấp trên đánh giá cao, cấp dưới nể phục. Cộng thêm sự thông minh, tài năng của mình nên đời người tuổi Thìn chưa bao giờ thiếu tiền.

Trong 3 tháng tới, nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh đời người tuổi Thìn sẽ càng rực rỡ, thăng hoa. Lúc này, mua nhà, sắm xe, chu cấp đủ đầy cho cha mẹ chỉ là chuyện nhỏ với con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng như Thìn.

3 con giáp mở cửa đón thần tài, 10 người hết 9 người dư sức mua nhà, sắm xe - Ảnh 3
Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ, tình duyên viên mãn sẽ là những may mắn ập xuống đời Tỵ trong  3 tháng tới - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ rất giỏi xoay chuyển tình thế, trong những hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc Tỵ vẫn đủ khôn khéo để giải quyết những khúc mắc. Đây chính là lý do vì sao ngay từ ngưỡng 30 con giáp này đã tự xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc, cuộc sống thịnh vượng, sung túc.

Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ, tình duyên viên mãn sẽ là những may mắn ập xuống đời Tỵ trong  3 tháng tới. Hãy cứ kiên nhẫn theo đuổi đam mê, dám dấn thân, có tham vọng Tỵ nhất định sẽ thành công vang dội.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

15 ngày tới: Vận may kéo đến tới tấp, 3 con giáp này sẽ giàu điên đảo, kiếm tiền cực đỉnh

15 ngày tới: Vận may kéo đến tới tấp, 3 con giáp này sẽ giàu điên đảo, kiếm tiền cực đỉnh

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trong 15 ngày tới 3 con giáp này chỉ cần quơ tay là có tiền, giàu sang ngút trời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có top con giáp 2019

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi