3 con giáp tình đỏ như son, tiền đổ đầy nhà, giàu sang nhất năm 2019

Tâm linh - Tử vi 15/03/2019 14:49

Trong năm 2019, những con giáp có tên trong danh sách sau sẽ liên tục đón tin vui, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền ập vào nhà như vũ bão.

Người tuổi này sẽ đếm tiền sái tay, may mắn ngút trời, muốn nghèo cũng không được trong năm Kỷ Hợi 2019.

3 con giáp tình đỏ như son, tiền đổ đầy nhà, giàu sang nhất năm 2019 - Ảnh 1
Không chỉ giàu sang nhất năm 2019, Dần còn có sự nghiệp hiển vinh, phú quý lũ lượt kéo vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Dần

Dần là con giáp mạnh mẽ, cá tính và rất kiên cường. Dù là đàn ông hay phụ nữ Dần đều tự lực cánh sinh ngay từ thuở nhỏ, chẳng cần cậy nhờ ai cũng làm nên cơ nghiệp, có tiền tỷ trong tay. Sau những khổ cực, gian truân của những năm trước, 2019 là thời điểm vận tài lộc của Dần đỏ như son, sung sướng nhất đời.

Không chỉ giàu sang nhất năm 2019, Dần còn có sự nghiệp hiển vinh, phú quý lũ lượt kéo vào nhà. Đặc biệt, từ nửa cuối tháng 3 con giáp này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời ngoạn mục.

3 con giáp tình đỏ như son, tiền đổ đầy nhà, giàu sang nhất năm 2019 - Ảnh 2
Đổi đời sau một đêm, tự làm đại gia của chính mình là tương lai gần của Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi sống tình cảm, chân thành và rất khôn ngoan. Họ có ước mơ, sống trách nhiệm và nỗ lực không ngừng nên ngay từ thuở độc thân đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Các chuyên gia tử vi đã chỉ rõ, 2019 là năm Mùi vượng vận tài lộc, giàu sang vô đối.

Đổi đời sau một đêm, tự làm đại gia của chính mình là tương lai gần của Mùi. Hãy cứ theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình Mùi sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, sung túc đủ đầy.

3 con giáp tình đỏ như son, tiền đổ đầy nhà, giàu sang nhất năm 2019 - Ảnh 3
Thìn được lộc trời cho nên làm gì cũng may mắn, thành công - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, nhìn xa trông rộng và có tham vọng. Họ được lộc trời cho nên làm gì cũng may mắn, thành công. Sự nghiệp của Thìn sẽ có bước tiến vượt bậc từ tháng 3/2019, lúc này, họ có muốn nghèo cũng chẳng được.

Ngoài vận tài lộc, tình duyên của Thìn cũng đỏ thắm như son. Họ và một nửa sẽ ngọt ngào như mật, ấm êm như lửa, hạnh phúc ngất ngây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

15 ngày tới: Vận may kéo đến tới tấp, 3 con giáp này sẽ giàu điên đảo, kiếm tiền cực đỉnh

15 ngày tới: Vận may kéo đến tới tấp, 3 con giáp này sẽ giàu điên đảo, kiếm tiền cực đỉnh

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trong 15 ngày tới 3 con giáp này chỉ cần quơ tay là có tiền, giàu sang ngút trời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có top con giáp 2019

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi