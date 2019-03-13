Top con giáp càng cười nhiều càng phát tài, hậu vận viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 13/03/2019 14:41

Đây là 3 con giáp cười thật nhiều sẽ đại cát đại lợi, sự nghiệp thành công, sau tuổi 35 tha hồ hốt bạc.

Càng sống vui vẻ yêu đời 3 con giáp này càng được thần tài thương yêu, bề trên nâng đỡ mà ban phát cho vô số bổng lộc.

Top con giáp càng cười nhiều càng phát tài, hậu vận viên mãn sung túc - Ảnh 1
Càng sống vui vẻ, yêu đời Mão càng vượng vận tài lộc, được bề trên nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, chân thành và nhạy bén. Họ biết khách hàng muốn gì, nhân viên cần gì để làm hài lòng tất cả. Nhờ thế, càng về hậu vận công việc của Mão càng thành công vang dội. Họ kiếm được bộn tiền, dễ dàng trở thành đại gia bạc tỷ.

Càng sống vui vẻ, yêu đời Mão càng vượng vận tài lộc, được bề trên nâng đỡ. Vậy nên, Mão hãy nhanh chóng xua đuổi những cảm xúc tiêu cực khỏi đầu để đón cơn mưa may mắn ập xuống cửa nhà.

Top con giáp càng cười nhiều càng phát tài, hậu vận viên mãn sung túc - Ảnh 2
Chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, đầu óc thư thái thì con giáp này càng thăng tiến ngoạn mục, giàu sang miễn bàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Được thần may mắn thương yêu, thần tài nuông chiều Tuất sẽ ôm hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà. Họ dùng sự chân thành, ngay thẳng và tinh thần trách nhiệm để làm việc nên ai cũng quý mến, hỗ trợ tận tình. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tuất cũng gặt hái được nhiều thành công đáng nể.

Trong 3 năm tới, Tuất sẽ đại cát đại lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, đầu óc thư thái thì con giáp này càng minh mẫn, tinh anh để thăng tiến ngoạn mục, giàu sang miễn bàn.

Top con giáp càng cười nhiều càng phát tài, hậu vận viên mãn sung túc - Ảnh 3
Hợi hài hước nên ai tiếp xúc với Hợi cũng được truyền nguồn năng lượng tích cực, nguồn sinh khí mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã mang mệnh phú quý nên Hợi không mất quá nhiều thời gian để gặt hái những thành quả đầu tiên trong đời. Họ hoạt ngôn, duyên dáng lại hài hước nên ai tiếp xúc với Hợi cũng được truyền nguồn năng lượng tích cực, nguồn sinh khí mới.

Dẫu tuổi trẻ có bốc đồng, phạm phải sai lầm vì cái tôi quá lớn nhưng sau tuổi 30 Hợi sẽ chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Họ biết suy nghĩ cho gia đình, người thân, thận trọng trước mỗi quyết định nên sẽ luôn hạnh phúc viên mãn, sung túc đủ đầy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

6 tháng đầu năm 2019: Top con giáp này sẽ tha hồ hốt bạc, vượng vận tài lộc đến khó tin

6 tháng đầu năm 2019: Top con giáp này sẽ tha hồ hốt bạc, vượng vận tài lộc đến khó tin

3 con giáp này sẽ có 6 tháng đầu năm viên mãn như ý. Họ làm đâu thắng đó, thành công vang dội, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có top con giáp 2019

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi