Bước sang tuần mới (7/11-13/11), 3 con giáp tài vận rực sáng, tiền của rủng rỉnh đầy người, giàu sang phú quý hơn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 06:36

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài vận rực sáng, tiền của rủng rỉnh đầy người, giàu sang phú quý hơn thiên hạ vào tuần tới.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra khá dễ dàng. Khối lượng công việc được giảm tải giúp người tuổi Dần có thể an tâm trút bỏ gánh nặng như trước. Bản mệnh cũng không còn tư duy theo hướng cũ kỹ hay rập khuôn, thay vào đó là sự cởi mở và bứt phá.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng vô cùng thắm thiết. Thủy – Kim tương sinh, như được đào hoa trợ lực mà chuyện tình cảm của con giáp này gặp nhiều may mắn hơn. Sự thấu hiểu, sẻ chia thường xuyên giúp các mâu thuẫn được giải quyết nhanh chóng.

Bước sang tuần mới (7/11-13/11), 3 con giáp tài vận rực sáng, tiền của rủng rỉnh đầy người, giàu sang phú quý hơn thiên hạ - Ảnh 1
Bước sang tuần mới, công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra khá dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự chăm chỉ, siêng năng và kiên trì giúp người tuổi Ngọ có được những thành tựu rực rỡ làm thay đổi đánh giá của người khác về mình. Vận may đem tới cho con giáp này những khoản tiền bất ngờ như tiền trúng số, trúng thưởng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng đang dần được cải thiện. Ngũ hành Hỏa sinh Thổ giúp chuyện tình cảm lứa đôi được cải thiện đáng kể trong tuần tới. Nhờ biết cách chia sẻ và lắng nghe mà giữa cả hai như không tồn tại khoảng cách nào.

Bước sang tuần mới (7/11-13/11), 3 con giáp tài vận rực sáng, tiền của rủng rỉnh đầy người, giàu sang phú quý hơn thiên hạ - Ảnh 2
Sự chăm chỉ, siêng năng và kiên trì giúp người tuổi Ngọ có được những thành tựu rực rỡ làm thay đổi đánh giá của người khác về mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ trở nên hanh thông dễ dàng trong tuần tới. Quý nhân Tam Hội trợ mệnh giúp bản mênh gặp nhiều may mắn bất ngờ. Con giáp này còn tìm được cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng, hoặc có những hợp đồng đầy triển vọng.

Ngoài ra, vận trình tình cảm nở rộ đào hoa. Đào hoa vượng giúp người tuổi Dậu có thể dễ dàng gặp được một nửa phù hợp. Bản mệnh cần mở lòng mình, mở cánh cửa trái tim để cho mình và đối phương cơ hội.

Bước sang tuần mới (7/11-13/11), 3 con giáp tài vận rực sáng, tiền của rủng rỉnh đầy người, giàu sang phú quý hơn thiên hạ - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ trở nên hanh thông dễ dàng trong tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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