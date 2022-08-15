Bước sang thứ 3 ngày 16/8/2022, 3 con giáp này 'lọt vào mắt xanh' Thần Tài, lộc lá lên hương, ung dung hưởng tiền bạc ập xuống đầu, đổi đời giàu có, phú quý đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 10:32

3 con giáp dưới đây được Thần Tài ban lộc, tài vận rực sáng, ăn nên làm ra, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói những người tuổi Thìn là những người cương trực, thẳng thắn và có chí tiến thủ. Đặc biệt, bước sang ngày 16/8, người tuổi Thìn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng kiếm được bộn tiền khiến thiện hạ ghen tỵ. Đặc biệt, càng về sau con giáp này càng may mắn, cuộc sống thăng hoa, giàu có.

Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với tuổi Thìn. Trong sự nghiệp, người tuổi Thìn sẽ tạo được nhiều đột phá mới, tạo mở được con đường thăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng tự kiếm về không ít cơ hội đại phát tài.

Người tuổi Thìn nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền, dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Thìn làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

 

Bước sang thứ 3 ngày 16/8/2022, 3 con giáp này 'lọt vào mắt xanh' Thần Tài, lộc lá lên hương, ung dung hưởng tiền bạc ập xuống đầu, đổi đời giàu có, phú quý đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi có nói, bước qua ngày 16/8, tuổi Tỵ sẽ liên tiếp đón nhận tin vui, tin mừng về công danh sự nghiệp. Những người tuổi Tỵ làm kinh doanh trong thời điểm này sẽ phát tài, tiền vào như nước, thu nhập tăng lên đáng kể, tuổi Tỵ sẽ giàu lên như tên bắn, trở thành một trong những con giáp thành công.

Đây được coi là thời gian tốt nhất của người tuổi Tỵ, sẽ là cơ hội vàng để những người tuổi Tỵ lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể. Con giáp tuổi Tỵ sẽ được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu.

Thời điểm này, vận may cũng như cơ hội ập đến liên tiếp, chỉ cần nắm được cơ hội, tập trung làm giàu, chẳng mấy chốc tuổi Tỵ sẽ giàu sang phú quý, tiền bạc khỏi lo, sống đời an yên, hưởng thụ.

Bước sang thứ 3 ngày 16/8/2022, 3 con giáp này 'lọt vào mắt xanh' Thần Tài, lộc lá lên hương, ung dung hưởng tiền bạc ập xuống đầu, đổi đời giàu có, phú quý đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngoài tuổi Thìn và Tỵ thì tuổi Mùi cũng là con giáp sẽ có vận trình tài lộc tươi sáng vô cùng khi bước qua ngày 16/8. Người tuổi Mùi được Thực Thần đứng bóng, tài lộc có cơ hội cải thiện đáng kể.

Con giáp này gặp được vận may bất ngờ, tiền bạc tăng lên vù vù. Nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới, hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, bạn sẽ thu về khoản lợi không nhỏ.

Người tuổi Mùi sẽ được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Do đó, đường công danh sự nghiệp thời gian này cực kỳ vượng phát, công việc phát triển thuận lợi, thu nhập vì thế mà cũng ngày một tăng lên. Vận quý nhân của những người tuổi Mùi vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui.

Bước sang thứ 3 ngày 16/8/2022, 3 con giáp này 'lọt vào mắt xanh' Thần Tài, lộc lá lên hương, ung dung hưởng tiền bạc ập xuống đầu, đổi đời giàu có, phú quý đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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