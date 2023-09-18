Bước sang thứ 3, 4, 5 (19/9 - 21/9), 3 con giáp thu lộc mát tay, vận khí cực thịnh, sự nghiệp phăng phăng, thành công vượt ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 13:16

May mắn đến giúp 3 con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong ngày thứ 3, 4, 5 khiến mọi người ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Trong ngày thứ 3, 4, 5, tiền bạc ùn ùn đổ về túi người tuổi Hợi. Đầu tuần, bản mệnh nhận được nhiều tin vui, cơ hội xuất hiện ngay trước mắt vì vậy hãy cố gắng nắm bắt. Trong công việc được Thiên Đức nâng đỡ nên không có vấn đề nào quá đáng ngại. Bản mệnh sẽ thêm phần tự tin với những việc mình đang làm.

Con giáp này cũng tiết kiệm được nhiều thời gian quý báu. Bản mệnh có đủ năng lực để giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng. Nhờ vậy mà Hợi được cấp trên đánh giá cao. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động. Nếu còn độc thân bạn nên duy trì các hoạt động cá nhân và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Người đang yêu thì nên dành thời gian ở bên nửa kia, tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp vào tuần này.

Bước sang thứ 3, 4, 5 (19/9 - 21/9), 3 con giáp thu lộc mát tay, vận khí cực thịnh, sự nghiệp phăng phăng, thành công vượt ngoài mong đợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Đúng ngày thứ 3, 4, 5, tuổi Tị ngập tràn may mắn. Thời gian này, quý nhân giúp sức nên mọi sự tiến hành ổn thỏa, làm gì cũng có quý nhân chỉ đường. Do có Chính Quan xuất hiện nên bản mệnh có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của bản thân hơn. Điều bạn cần làm là tự tin vào con đường mình đã chọn.

Đường tài lộc của con giáp may mắn tuần này cũng có những bước tăng tiến đột phá. Thực Thần trao cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền ngay trong tầm tay, không cầu tài nhưng tài lộc tự tới, bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt vận may.

Bước sang thứ 3, 4, 5 (19/9 - 21/9), 3 con giáp thu lộc mát tay, vận khí cực thịnh, sự nghiệp phăng phăng, thành công vượt ngoài mong đợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào ngày thứ 3, 4, 5, Thái Dương cát tinh nên người tuổi Mùi có cơ may rất lớn được quý nhân nâng đỡ. Con giáp này cần tận dụng những mối quan hệ quen biết để giải quyết công việc hanh thông, trôi chảy hơn, đừng bỏ lỡ những lợi thế sẵn có ngay xung quanh mình.

Mùi có thể bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tham gia những thử nghiệm mới, bản mệnh có thể bứt phá mọi giới hạn và khiến sự nghiệp sang trang. Các vấn đề liên quan tới tiền bạn của bạn sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Thời điểm này, Mùi nên thận trọng khi ứng xử trước tập thể, đám đông vì họ là người sẽ mang lại cho bạn những thuận lợi bất ngờ về sau đó.

Bước sang thứ 3, 4, 5 (19/9 - 21/9), 3 con giáp thu lộc mát tay, vận khí cực thịnh, sự nghiệp phăng phăng, thành công vượt ngoài mong đợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Vào 9 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

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