Bước sang tháng 9, tử vi 12 con giáp dự đoán: Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 18:34

Từ thời gian này tới bước sang tháng 9, 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh không ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Theo tử vi dự đoán, từ thời gian này tới bước sang tháng 9 Tam Hội xuất hiện cũng là thời điểm để tuổi Dần suy nghĩ về các mối quan hệ trong đời sống của mình, liệu bạn có đánh giá được là mình đã may mắn như thế nào hay không khi luôn có người thân ở bên động viên tinh thần? Hãy trân trọng những gì mà bạn có.

Thiên Tài xuất hiện dự báo người tuổi Dần rủng rỉnh tiền tiêu nhưng bạn vẫn nên dành thời gian để tìm tòi, nghiên cứu, trước khi bạn quyết định bỏ tiền ra mua một thứ gì đó. Hãy tự hỏi mình xem món đồ đó có thực sự cần thiết hay không nhé.

Thổ - Mộc xung khắc cho thấy những trúc trắc trên đường tình duyên của mệnh chủ. Người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh cãi, bất đồng về những chuyện chẳng xứng đáng. Trong khi đó người độc thân khá tiêu cực, có người thậm chí còn không có ý định kết hôn.

Bước sang tháng 9, tử vi 12 con giáp dự đoán: Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền vào như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi dự đoán, từ thời gian này tới bước sang tháng 9 tuổi Ngọ có cơ hội phát tài nhanh, trúng thưởng trong thời điểm Thiên Tài xuất hiện. Dù tiền bạc gia tăng nhưng vẫn giữ lối sống khiêm tốn như cũ, đừng vội vàng tiêu hoang bạn nhé.

Kim - Hỏa xung khắc dự báo rắc rối liên quan tới chuyện tình cảm của con giáp tuổi Ngọ trong thời gian này. Có dấu hiệu cho thấy tình trạng xa cách có thể gặp phải ở các cặp đôi đã kết hôn và kéo theo những hệ lụy đáng buồn khác.

Bước sang tháng 9, tử vi 12 con giáp dự đoán: Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền vào như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Năm 2022 về cơ bản là một năm tốt đẹp với người tuổi Hợi. Họ tiếp tục thuận buồm xuôi gió, mọi điều đều có thể gặt hái một cách êm đẹp, tài sản cứ thế tăng lên theo cấp số nhân.

Đặc biệt, theo tử vi dự đoán, từ thời gian này tới bước sang tháng 9 là thời gian vượng tài vượng vận của người tuổi Hợi. Họ vươn lên đổi đời trong chốc lát, rũ sạch vận xui. Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh Hợi sẽ trúng lớn, có tiền tỷ sau một đêm, tài khoản ngân hàng tăng lên vùn vụt.

Bước sang tháng 9, tử vi 12 con giáp dự đoán: Định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền vào như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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