Bước sang tháng 12 dương lịch, top 3 con giáp được cát tinh giúp đỡ, lại được thêm quý nhân trợ lực trong công việc, gặp nhiều điều tốt lành, hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió

Dưới đây là 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng 12 dương lịch.

Tuổi Ngọ

Bước sang tháng 12 dương lịch) sẽ là lúc tuổi Ngọ gặp thời. Đây là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp bạn bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, tuổi Ngọ làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ.

Ở tuổi Ngọ, dù vất vả họ vẫn lạc quan, rạng rỡ, sống từ bi, không mưu cầu tài lộc. Những thành công, tài lộc mà họ có được là nhờ vào trời Phật phù hộ độ trì.

Bước sang tháng 12 dương lịch, tứ phương tụ tài, những người trong họ hàng, gia đình tuổi Ngọ có thể chung sức làm ăn, xây dựng sự nghiệp và đón nhận tiền tài, vận may.

Bước sang tháng 12 dương lịch) sẽ là lúc tuổi Ngọ gặp thời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vừa thông minh, vừa bao dung, chu đáo. Suy nghĩ của họ rất nhạy bén, dứt khoát nhưng lại được lòng người. Cộng thêm với việc được thần Tài "chống lưng", bước sang tháng 12 dương lịch tuổi Sửu sẽ có tài lộc hanh thông, vận may đến không kịp cản.

Nguyệt Lệnh lâm Dưỡng sẽ mang đến cho tuổi Sửu vận may. Cơ hội làm giàu sẽ đến, khó khăn giảm dần, quý nhân phù trợ nên mọi nỗ lực của các chú trâu sẽ được đền đáp.

Trong thời gian này, tuổi Sửu đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời đẻ sau này đỡ vất vả hơn. Chỉ cần kiên trì và có kế hoạch đầu tư, tuổi Sửu có quyền kỳ vọng vào một cuộc sống giàu có, thoải mái.

Tuổi Mùi

Nếu thời gian trước tuổi Mùi có gặp trắc trở gì thì bước sang tháng 12 dương lịch, cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra. Tử vi dự đoán tài lộc của tuổi Mùi sắp bùng nổ, may mắn cứ ồ ạt tới mà không kịp cản.

Vận thế của tuổi Mùi trong tháng 12 dương lịch đang lên, càng về cuối tháng tiền vào như nước. Có thể nói tài lộc của họ sẽ phát top 1 trong 12 con giáp.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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