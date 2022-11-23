Bước sang tháng 11 âm lịch, phúc đức tề thiêng: 3 con giáp hưởng no lộc trời, tiền bạc khởi sắc, cuối năm không lo túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 07:16

Tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy, những người tuổi này vận trình hanh thông, tiền bạc kiếm được dễ dàng, thoải mái chi tiêu vào việc cuối năm.

Tuổi Sửu

Trong tháng 11 âm lịch này, những người tuổi Sửu bắt đầu một tháng mới với sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy. Về sự nghiệp, đây là thời điểm tốt để người tuổi này nắm bắt cơ hội củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp. 

Vào tháng này, kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Đặc biệt, tài lộc sẽ ghé thăm người tuổi Sửu trong tháng này, các khoản đầu tư trước đó có thể mang lại cho họ nguồn lợi lớn.

Bước sang tháng 11 âm lịch, phúc đức tề thiêng: 3 con giáp hưởng no lộc trời, tiền bạc khởi sắc, cuối năm không lo túng thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bản mệnh đang trên đà phát triển rất tốt, bản mệnh nên tranh thủ thể hiện năng lực bản thân, từ đó lọt vào mắt của cấp trên và chạm tới cơ hội được thưởng nóng.

Ngoài ra, bạn còn có thể gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng. Đôi bên tìm được tiếng nói chung trong công việc và cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Tuổi Tỵ

Tháng 11 âm lịch này là một khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Tỵ. Trong công việc, người nhóm tuổi này nên vận dụng khả năng tư duy logic để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, việc kết giao thêm bạn bè có cùng tư tưởng và chí hướng sẽ giúp sự nghiệp của họ phát triển, gặt hái được nhiều thành quả. 

Bước sang tháng 11 âm lịch, phúc đức tề thiêng: 3 con giáp hưởng no lộc trời, tiền bạc khởi sắc, cuối năm không lo túng thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài chính, đây là thời điểm thích hợp để những người tuổi Tỵ đầu tư, thu lợi. Công việc thuận lợi, nhiều cơ hội tìm đến đòi hỏi bản mệnh này cần phải tập trung và nắm bắt thời cơ để phát triển. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn đánh giá lại kỹ năng của bản thân và thương lượng một mức lương cao hơn với cấp trên. 

Trong tháng 11 âm lịch này, việc gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng giúp bạn kiếm được một khoản bội tiền. Tuy nhiên, đừng vì công việc mà quá lao lực khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, ra đường cần hết sức cẩn thận.

Tuổi Hợi

Người tuổi Thân sẽ đón tháng 11 âm lịch với nhiều điều khởi sắc. Chỉ cần bạn tự tin, cố gắng phát huy được năng lực của mình thì mọi mặt đều có những bước tiến đáng kể. Tháng này, bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, nhờ đó mà tiền bạc rủng rỉnh. Một khoản thu bất ngờ sẽ đến khiến hầu bao của bản mệnh này rủng rỉnh.

Bước sang tháng 11 âm lịch, phúc đức tề thiêng: 3 con giáp hưởng no lộc trời, tiền bạc khởi sắc, cuối năm không lo túng thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội được cát tinh nâng đỡ để mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Bạn càng chủ động, năng động và không ngại khó khăn vất vả bao nhiêu thì càng thu hoạch dồi dào bấy nhiêu.

Vận trình tài lộc khởi sắc mà đường công danh của tuổi Hợi cũng có những tín hiệu đáng mừng. Con giáp này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình với công việc, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hoàn thành công việc đúng thời hạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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