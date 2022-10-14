Bước sang ngày mai, thứ Bảy (15/10), Thiên Tử soi rọi, sổ Nam Tào định sẵn 3 con giáp đổi vận nhờ trúng số độc đắc, ôm bọc tiền bạc tỷ, tài lộc đổ về đầy nhà, đón ngày cuối tuần giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 11:51

Ngày mai, 3 con giáp đón ngày cuối tuần nhàn nhã 'ngồi mát ăn bát vàng' nhờ trúng vé số độc đắc, từ đây người người ghen tỵ, ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, trong ngày mai, tuổi Hợi sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Những vướng mắc, bất ổn của thời kỳ trước sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn và suôn sẻ của họ. Tuổi Hợi sẽ được cấp trên ghi nhận, khả năng họ được thăng chức, tăng lương hoặc kiếm được một khoản thu kha khá nào đó là rất cao. Chính vì thế, tuổi Hợi hãy biết cách thể hiện mình, nên biết nắm bắt, chớ bỏ qua cơ hội tốt. 

Nếu biết đa dạng nguồn thu nhập và dám thử một chút liều lĩnh, có lẽ tuổi Hợi sẽ có thể cải thiện được đáng kể tình hình tài chính của mình. Chỉ có 1 điều cần lưu ý, đó là việc cống hiến quá nhiều cho công việc có thể khiến tuổi Hợi kiệt sức, chính vì thế, những người tuổi Hợi cũng cần chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân nhé. 

Bước sang ngày mai, thứ Bảy (15/10), Thiên Tử soi rọi, sổ Nam Tào định sẵn 3 con giáp đổi vận nhờ trúng số độc đắc, ôm bọc tiền bạc tỷ, tài lộc đổ về đầy nhà, đón ngày cuối tuần giàu sang sung túc - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong ngày mai, tuổi Hợi sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng và thích giúp đỡ người khác. Họ cũng thích khám phá những điều mới mẻ nên dễ có được thành công.

Vì có quý nhân tương trợ nên hễ tuổi Ngọ gặp khó khăn là người ấy sẽ xuất hiện và mang theo nguồn năng lượng tích cực giúp Ngọ vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa, tuổi Ngọ cũng là con giáp nỗ lực, chịu khó trong công việc.

Trong ngày mai, người tuổi Ngọ có công việc thuận lợi, có thể ký kết hợp đồng lớn. Nếu có khó khăn về tài chính thì đây cũng là lúc mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa giúp tuổi Ngọ tha hồ hốt bạc. Con giáp này có cơ hội làm việc, kiếm tiền, làm giàu nhanh chóng. Điều này giúp tuổi Ngọ gia tăng thu nhập cho bản thân. Đây sẽ là khoảng thời gian mà Ngọ kiếm được món hời lớn, tha hồ gánh lộc về nhà.

Bước sang ngày mai, thứ Bảy (15/10), Thiên Tử soi rọi, sổ Nam Tào định sẵn 3 con giáp đổi vận nhờ trúng số độc đắc, ôm bọc tiền bạc tỷ, tài lộc đổ về đầy nhà, đón ngày cuối tuần giàu sang sung túc - Ảnh 2
Người cầm tinh tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng và thích giúp đỡ người khác. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày mai, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận không ngừng đi lên. Được gia đình và bạn bè ủng hộ, họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người sinh năm này sẽ chứng minh được tài năng của bản thân mình.

Người tuổi Dần làm kinh doanh cũng có cơ hội tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Nhiều người sẽ tìm đến đề nghị hợp tác với họ. Trong khi, một số người tuổi Dần trong ngày mai cũng bắt đầu công việc mới với hành trình mới. Tài lộc của người tuổi Dần vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Vào thời điểm này, họ đạt được thành tích tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này làm đâu thắng đấy, thu nhập dồi dào hơn thời gian trước.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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