Bước sang ngày mai, thứ Ba (11/10), "thuyền to thì sóng lớn", 3 con giáp khó lòng tránh hoạ, vận xui bao phủ, tài lộc thất thoát, dễ "ném tiền qua cửa sổ", tiểu nhân chờ thời cơ hãm hại, trắc trở muôn nẻo

Trong ngày mai, người tuổi Tuất để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác vì sự nhiệt huyết, hăng hái của bạn bỗng hạ nhiệt. Thay vào đó, lười biếng lên ngôi, tuổi Tuất dần mất đi các cơ hội quý giá.

Tuổi Tuất là những người rất thông minh, lanh lẹ, thường chỉ nhìn qua sự việc đã có thể đoán được tới 7, 8 phần bên trong. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, nhiều khi họ cũng dễ tự tin thái quá vào bản thân. Trong ngày mai này, tuổi Tuất cần đề phòng kẻo bị kẻ khác lừa gạt, ví dụ như dụ dỗ bạn mua một món đồ không như giá trị được quảng cáo chẳng hạn.

Ngày mai sự nghiệp của bạn không mấy ổn định, nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi nhưng lại có khó khăn bất ngờ xảy đến. Đây là thời điểm mà bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định để tập trung cho công việc.

Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng, có đôi chút vất vả khi không thu được các khoản lợi nhuận đang có. Đây là lúc mà người tuổi Mùi có thể nảy sinh mâu thuẫn những người xung quanh, đặc biệt là cấp trên và đồng nghiệp. Nếu không biết xử lý khéo léo, những mối quan hệ này có thể trở nên căng thẳng, thậm chí gây ra những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp đến công việc và chuyện kiếm tiền của họ. Do đó, tuổi Mùi cần phải đặc biệt kín kẽ trong giao tiếp, không để kẻ khác có cớ "đâm sau lưng" họ.

Chuyện tình cảm cũng tương đối ảm đạm, cả hai đang có dấu hiệu xa cách rõ ràng. Nếu không nhanh hóa giải thì bạn đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của mình.

Ngày mai sự nghiệp của bạn không mấy ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần sẽ có một ngày có khá nhiều biến động chờ đợi ở phía trước. Công việc và cuộc sống của bạn có những biến động khá lớn, làm đảo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch mà bạn đặt ra.

Thậm chí, nếu không cẩn thận, họ sẽ còn có thể bị vướng vào những chuyện thị phi hoặc bị kẻ gian lừa gạt, hao tiền tốn của, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Tử vi học có nói, tuổi Dần có sao xấu chiếu mệnh, cần cẩn trọng chuyện tiền nong để tránh hư hao, tổn thất. Bên cạnh đó, tốt hơn hết, tuổi Dần cũng cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Hãy kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn vào ngày mai để có thể tiến tới những ngày tháng tươi sáng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm