Tử vi dự báo bước sang ngày mai, Chủ Nhật (4/12), người tuổi Thìn có thể đảm bảo rằng họ sẽ không đi đường vòng hay xuống dốc. Bản mệnh duy trì lối sống đặc biệt nhàn nhã, không quá nhiều áp lực. Họ cũng rất thận trọng, nhanh nhạy trong việc tìm kiếm cơ hội giúp sự nghiệp phát triển tăng tốc. Người tuổi Thìn có tính cách tương đối khiêm tốn. Họ có thể hình thành mối quan hệ hợp tác với nhiều người mà không gây rắc rối, không khiến người khác ghét bỏ, ganh tỵ.

Bước sang ngày mai, Chủ Nhật (4/12), sự nghiệp của Thìn có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị “thủng ví”. Thêm nữa, mọi việc trong cuộc sống của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ. Thìn có thể trở thành niềm tự hào của người thân trong gia đình, cũng có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Thìn càng dũng cảm thì càng phát triển, liên tục đón tin vui.

Trong bản mệnh, tuổi Sửu năm nay được ngôi sao may mắn phù trợ, bởi vậy quý nhân cũng xuất hiện, giúp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Tử vi ngày mai, Chủ Nhật (4/12), phúc và họa thường đi đôi với nhau, điều này có nghĩa là nửa cuối năm nay, tuổi Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa, nhớ đề phòng những người xung quanh. Có kẻ tiểu nhân giả ngốc để lừa bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, trong nửa cuối năm, tài vận của tuổi Sửu vẫn sẽ rất tốt, đặc biệt là gần cuối năm, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bề ngoài tuy có vẻ hiền lành nhưng lại là người rất có chủ kiến. Tử vi ngày 4/12, , vận thế của con giáp này hanh thông vì có cát tinh nhập mệnh. Điều này thể hiện rõ việc sự nghiệp thăng tiến nhờ các quan mối hệ tốt đẹp mang lại cơ hội tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp phát triển nên vận kim tiền cũng hưng vượng. Không chỉ thu nhập chính ổn định, tăng nhanh mà các nguồn thu phụ từ việc đầu tư cũng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, giúp cho người tuổi Mão không còn phải đau đầu vì tiền.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.