Bước sang ngày mai, Chủ Nhật (4/12), ĂN LỘC THẦN TÀI, 3 con giáp trúng số độc đắc, túi tiền rủng rỉnh, may mắn liên miên, công danh đạt đỉnh, một bước thăng hoa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 04:27

Tử vi dự báo sang ngày mai, Chủ Nhật (4/12), 3 con giáp này túi tiền rủng rỉnh, may mắn liên miên, công danh đạt đỉnh, một bước thăng hoa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo bước sang ngày mai, Chủ Nhật (4/12), người tuổi Thìn có thể đảm bảo rằng họ sẽ không đi đường vòng hay xuống dốc. Bản mệnh duy trì lối sống đặc biệt nhàn nhã, không quá nhiều áp lực. Họ cũng rất thận trọng, nhanh nhạy trong việc tìm kiếm cơ hội giúp sự nghiệp phát triển tăng tốc. Người tuổi Thìn có tính cách tương đối khiêm tốn. Họ có thể hình thành mối quan hệ hợp tác với nhiều người mà không gây rắc rối, không khiến người khác ghét bỏ, ganh tỵ.

Bước sang ngày mai, Chủ Nhật (4/12), ĂN LỘC THẦN TÀI, 3 con giáp trúng số độc đắc, túi tiền rủng rỉnh, may mắn liên miên, công danh đạt đỉnh, một bước thăng hoa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày mai, Chủ Nhật (4/12), sự nghiệp của Thìn có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị “thủng ví”. Thêm nữa, mọi việc trong cuộc sống của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ. Thìn có thể trở thành niềm tự hào của người thân trong gia đình, cũng có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Thìn càng dũng cảm thì càng phát triển, liên tục đón tin vui.

Tuổi Sửu

Trong bản mệnh, tuổi Sửu năm nay được ngôi sao may mắn phù trợ, bởi vậy quý nhân cũng xuất hiện, giúp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Tử vi ngày mai, Chủ Nhật (4/12), phúc và họa thường đi đôi với nhau, điều này có nghĩa là nửa cuối năm nay, tuổi Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa, nhớ đề phòng những người xung quanh. Có kẻ tiểu nhân giả ngốc để lừa bạn.

Bước sang ngày mai, Chủ Nhật (4/12), ĂN LỘC THẦN TÀI, 3 con giáp trúng số độc đắc, túi tiền rủng rỉnh, may mắn liên miên, công danh đạt đỉnh, một bước thăng hoa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, trong nửa cuối năm, tài vận của tuổi Sửu vẫn sẽ rất tốt, đặc biệt là gần cuối năm, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bề ngoài tuy có vẻ hiền lành nhưng lại là người rất có chủ kiến. Tử vi ngày 4/12, , vận thế của con giáp này hanh thông vì có cát tinh nhập mệnh. Điều này thể hiện rõ việc sự nghiệp thăng tiến nhờ các quan mối hệ tốt đẹp mang lại cơ hội tốt đẹp.

Bước sang ngày mai, Chủ Nhật (4/12), ĂN LỘC THẦN TÀI, 3 con giáp trúng số độc đắc, túi tiền rủng rỉnh, may mắn liên miên, công danh đạt đỉnh, một bước thăng hoa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp phát triển nên vận kim tiền cũng hưng vượng. Không chỉ thu nhập chính ổn định, tăng nhanh mà các nguồn thu phụ từ việc đầu tư cũng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, giúp cho người tuổi Mão không còn phải đau đầu vì tiền.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy (3/12/2022), VẬN MAY NHƯ CÁ CHÉP VƯỢT VŨ MÔN, 3 con giáp tiền tài như thác đổ về, vươn tới thành công rực rỡ, gom hết tài lộc của thiên hạ, một bước thăng hoa, công thành như ý

Tử vi hôm nay, thứ Bảy (3/12/2022), VẬN MAY NHƯ CÁ CHÉP VƯỢT VŨ MÔN, 3 con giáp tiền tài như thác đổ về, vươn tới thành công rực rỡ, gom hết tài lộc của thiên hạ, một bước thăng hoa, công thành như ý

Tử vi hôm nay, thứ Bảy (3/12/2022), 3 con giáp này tiền tài như thác đổ về, vươn tới thành công rực rỡ, gom hết tài lộc của thiên hạ, một bước thăng hoa, công thành như ý

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi ngày mai Tử vi ngày 4/12 con giáp may mắn tử vi ngày mới 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 54 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà