Bước sang ngày 23/4 đến 16/5, 3 con giáp trở mình vươn lên từ gian khó, tài lộc leo thang lên tận trời xanh, ngàn vạn điều phước đang đón chờ

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 05:15

Dự đoán tử vi 12 con giáp bật mí rằng, 3 con giáp này sẽ có tình ái thăng hoa, sự nghiệp trở nên cũng khởi sắc và có bước tiến bất ngờ từ ngày 23/4 đến 16/5.

Tuổi Mão

Dự đoán tử vi 12 con giáp nhận thấy rằng, từ ngày 23/4 đến 16/5, người tuổi Mão sẽ dần có thêm nhiều khởi sắc trong kinh tế và tài vận. Bạn sẽ xử lý gọn gàng mọi vướng mắc, nhờ vậy mà ghi điểm tuyệt đối với cấp trên. Việc được cất nhắc, thăng chức hoặc tiến cử vào vị trí mới là hoàn toàn có thể xảy ra dễ dàng vào thời điểm này.

Nhiều điều bất ngờ đã và đang chờ đón người tuổi Mão trong sự nghiệp và tình ái. Tuy vậy, nhắc nhỏ con giáp này rằng, muốn thành công, tốt nhất đừng quá tự mãn hay tỏ ra kiêu căng. Bạn luôn cần sự hỗ trợ tối đa và nhiệt tình của tập thể, cấp trên lẫn người thương. Mọi cố gắng sẽ phí hoài nếu con giáp này quá duy lý trí và nghĩ rằng một mình có thể làm nên tất cả.

Bước sang ngày 23/4 đến 16/5, 3 con giáp trở mình vươn lên từ gian khó, tài lộc leo thang lên tận trời xanh, ngàn vạn điều phước đang đón chờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có thể nói rằng, người tuổi Dậu sẽ có những ngày đầu khá khó nhằn trong cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Con giáp này đôi khi cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng như bị dồn vào bước đường cùng vì sợ hãi. Trong thời gian từ ngày 23/4 đến 16/5, quý nhân phù trợ thật bất ngờ, không phải ai khác xa lạ, lại chính là bạn bè hoặc người thân tri kỉ của tuổi Dậu. Thậm chí lại chính là người thương đã gắn bó bên bạn mỗi ngày.

Đừng nản chí, hãy kiên trì tới cùng khi gặp tình hình khó khăn. Trong thời gian này, con giáp tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui tuyệt vời trong chuyện tình cảm, đơn giản cũng nhờ nỗ lực sửa sai kiên trì của họ. Tình ái thăng hoa, sự nghiệp trở nên cũng khởi sắc và có bước tiến bất ngờ là cái kết viên mãn cho họ.

Bước sang ngày 23/4 đến 16/5, 3 con giáp trở mình vươn lên từ gian khó, tài lộc leo thang lên tận trời xanh, ngàn vạn điều phước đang đón chờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày 23/4 đến 16/5, chúc mừng tuổi Tuất vì những diễn biến tích cực trong cả tình duyên và sự nghiệp. Thật bất ngờ vì chẳng ai dám nghĩ rằng, họ có thể làm cá chép vượt vũ môn ở thời điểm vô cùng bất lợi này. Đây chính xác đúng là thời điểm để giúp con giáp này khai vận tình ái, chủ động, hăng hái, mạnh mẽ sẽ là chìa khóa giúp bạn thành công.

Tuyệt vời nhất là ở chỗ, con giáp nhận thấy rằng, nhờ vào trái tim tràn đầy năng lượng, con giáp tuổi Tuất sẽ có thêm sức mạnh trong công việc. Làm đâu thắng đó, một vốn bốn lời. Người tuổi Tuất chính vì thế làm việc hăng hái, nhiệt tình và hiệu quả hơn hẳn. Dự kiến, bạn sẽ khởi động được không ít dự án đem lại nguồn thu chính cho công ty và khả năng thăng chức tăng lương sẽ không còn xa.

Bước sang ngày 23/4 đến 16/5, 3 con giáp trở mình vươn lên từ gian khó, tài lộc leo thang lên tận trời xanh, ngàn vạn điều phước đang đón chờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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