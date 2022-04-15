Bước sang ngày 17/4, Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh, những con giáp sau như 'đứng trên núi vàng', vạn sự hanh thông, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 15/04/2022 20:47

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "đứng trên núi vàng", vạn sự hanh thông, tình duyên nở rộ kể từ ngày 17/4/2022.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần được cả hai tài tinh là Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh nên có thể tranh thủ đẩy nhanh tiến độ các dự án, kế hoạch đầu tư của mình để tận dụng may mắn đang có. Đồng thời, bạn càng xông xáo và nhanh nhẹn bao nhiêu thì cơ hội kiếm tiền về đầy túi càng nhiều bấy nhiêu.

Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể nhân lúc này mở rộng quy mô hay tìm kiếm thêm các mặt hàng hóa đa dạng, thu hút thêm các thị phần khách hàng tiềm năng. Với người làm công ăn lương, có thể bản mệnh phải chạy ngược chạy xuôi, tất tả lo công chuyện, nhưng công sức bạn bỏ ra sẽ tỉ lệ thuận với khoản tiền thưởng nóng. Từ sự nghiệp, tiền tài, đến tình duyên của con giáp may mắn này đều suôn sẻ và khởi sắc kể từ ngày 17/4/2022.

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 Người tuổi Dần càng xông xáo và nhanh nhẹn bao nhiêu thì cơ hội kiếm tiền về đầy túi càng nhiều bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp giỏi kiếm tiền, luôn cố gắng, tìm mọi cách để cải thiện thu nhập, tăng tiến tài sản sau ngày 17/4. Công việc thuận lợi đem lại khoản thu đều đặn cho con giáp này, cuộc sống được đảm bảo. Người làm kinh doanh cũng có thể yên tâm trong ngày hàng hóa lưu thông suôn sẻ, lợi nhuận đổ về đều đều.

Ngoài ra, những người thuộc con giáp này cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nhất là những điều mới lạ thú vị của cuộc sống, bạn đều muốn trải nghiệm một lần cho biết. Tuy nhiên, trong quá trình hưởng thụ đó, bạn kết bạn với rất nhiều người, mối quan hệ xã hội được mở rộng. Những người này lại còn rất nhạy với việc kiếm tiền và sớm muộn cũng sẽ phất lên khiến ai cũng phải nể phục.

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Người tuổi Sửu là con giáp giỏi kiếm tiền, cải thiện thu nhập, tăng tiến tài sản  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận khí của người tuổi Mùi trở nên hanh thông bất ngờ ngay khi bước sang ngày 17/4. Bạn đương số làm gì cũng gặt hái thành quả nhất định, dù ít hay nhiều, nhưng có công sức bỏ ra ắt thu về khoản lợi nhuận tương xứng. Với người làm ăn thì dòng tiền cũng đổ về túi bạn thuận lợi hơn. Người tuổi Mão khéo léo tận dụng lợi thế của mình nên trở thành người dẫn đầu xu hướng, kiếm được khoản tiền khiến nhiều người mơ ước.

Về tình cảm, con giáp này cũng có đào hoa chiếu mệnh, người độc thân nhiều cơ hội để tìm được người chung đôi. Trong khi đó, người có đôi cũng sẽ có nhiều giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên nửa kia. Người ấy chính là nguồn động viên lớn lao của bạn trong cuộc sống này.

 

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Vận khí của người tuổi Mùi trở nên hanh thông bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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