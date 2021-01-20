Bước sang năm Tân Sửu, 3 con giáp là CAO THỦ kiếm tiền, cao tay vơ hết lộc của thiên hạ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ làm việc chăm chỉ nên công sức được công nhận, tiền bạc tha hồ tiêu xài. Bạn đảm nhiệm nhiều chức vụ lớn, tiếng nói có trọng lượng khiến nhiều người nể phục sát đất.

Tuổi Tỵ khá nổi bật giữa đám đông, đi đến đâu là sáng chói đến đó. Mọi lời nói, hành động của bạn đều được hưởng ứng, ủng hộ hết mình. Thời điểm này, bạn cứ thoải mái tận hưởng thành quả tốt, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy tiêu hoài không lo lâm vào tình cảnh thiếu hụt.

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giàu có, được quý nhân theo bước nên cầu được ước thấy, làm gì cũng thành công. Trong năm Tân Sửu, được quý nhân nâng đỡ nên bạn thực hiện được khá nhiều thành công trong công việc, thu nhập dần ổn định hơn.

Thân thông minh đầu óc nhanh nhẹn nên được trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự thông minh, đầu óc nhạy bén nên bạn không thua bất cứ ai. Vận trình của bạn trong thời điểm này cũng khá vượng, không còn phải nợ nần nên tinh thần thoải mái, muốn làm gì cũng được. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, việc thăng quan tiến chức là điều hết sức bình thường.

Tuổi Mão

Bước sang năm Tân Sửu, bạn có nhiều mục tiêu và được thực hiện một cách suôn sẻ, không còn vướng phải họa thị phi trong thời điểm này. Ngoài ra, tuổi Mão được nâng đỡ nên vận trình ít gặp khó khăn, công việc ngày một phất lên như diều gặp gió, không sợ tiểu nhân cản đường.

Mão đón nhận nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình sức khỏe của Mão không có gì đáng lo ngại, không có nhiều áp lực nên sức khỏe của bạn cũng dần được cải thiện. Tài chính trong thời gian này nâng cao đến mức đáng báo động, nói chung cứ tha hồ ngồi không hưởng lộc trời ban. Bên cạnh đó bạn nên học cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác để cải thiện vận trình của mình được tốt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm