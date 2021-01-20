Bước sang năm Tân Sửu, 3 con giáp là CAO THỦ kiếm tiền, cao tay vơ hết lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/01/2021 13:00

Dưới đây là những con giáp giàu có, là cao thủ kiếm tiền siêu đỉnh, cao tay vơ hết lộc lá của thiên hạ khiến ai cũng hờn đỏ mắt khi bước sang năm Tân Sửu.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ làm việc chăm chỉ nên công sức được công nhận, tiền bạc tha hồ tiêu xài. Bạn đảm nhiệm nhiều chức vụ lớn, tiếng nói có trọng lượng khiến nhiều người nể phục sát đất.

con giap giau co 1
Tỵ là con giáp giàu có tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ khá nổi bật giữa đám đông, đi đến đâu là sáng chói đến đó. Mọi lời nói, hành động của bạn đều được hưởng ứng, ủng hộ hết mình. Thời điểm này, bạn cứ thoải mái tận hưởng thành quả tốt, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy tiêu hoài không lo lâm vào tình cảnh thiếu hụt.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giàu có, được quý nhân theo bước nên cầu được ước thấy, làm gì cũng thành công. Trong năm Tân Sửu, được quý nhân nâng đỡ nên bạn thực hiện được khá nhiều thành công trong công việc, thu nhập dần ổn định hơn.

con giap giau co 2
Thân thông minh đầu óc nhanh nhẹn nên được trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự thông minh, đầu óc nhạy bén nên bạn không thua bất cứ ai. Vận trình của bạn trong thời điểm này cũng khá vượng, không còn phải nợ nần nên tinh thần thoải mái, muốn làm gì cũng được. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, việc thăng quan tiến chức là điều hết sức bình thường.

Tuổi Mão

Bước sang năm Tân Sửu, bạn có nhiều mục tiêu và được thực hiện một cách suôn sẻ, không còn vướng phải họa thị phi trong thời điểm này. Ngoài ra, tuổi Mão được nâng đỡ nên vận trình ít gặp khó khăn, công việc ngày một phất lên như diều gặp gió, không sợ tiểu nhân cản đường.

con giap giau co 3
Mão đón nhận nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình sức khỏe của Mão không có gì đáng lo ngại, không có nhiều áp lực nên sức khỏe của bạn cũng dần được cải thiện. Tài chính trong thời gian này nâng cao đến mức đáng báo động, nói chung cứ tha hồ ngồi không hưởng lộc trời ban. Bên cạnh đó bạn nên học cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác để cải thiện vận trình của mình được tốt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Lương thưởng Tết đạt đến mức báo động đỏ, 3 con giáp này có một mùa xuân ‘bánh chưng đã có thịt’

Lương thưởng Tết đạt đến mức báo động đỏ, 3 con giáp này có một mùa xuân ‘bánh chưng đã có thịt’

Dưới đây là những con giáp may mắn bậc nhất, lương thưởng tăng đến mức đáng báo động, chuẩn bị đón mùa xuân đầy đủ “bánh chưng có thịt”, tài lộc dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang