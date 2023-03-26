Bước sang Chủ nhật và thứ 2: Vận đỏ bao vây 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 03:37

Tử vi dự đoán, sang Chủ nhật và thứ 2, người tuổi Hợi có thể kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi. Mão có thể có thêm thu nhập. Dần đầu tư hoặc hợp tác thì thành công rực rỡ.

Tuổi Dần

Vận may của những người tuổi Dần có thể sẽ có những thay đổi lớn khi sang Chủ nhật và thứ 2. Về công việc, nếu liên quan đến vấn đề đưa ra quyết định và lập kế hoạch, tốt hơn hết bạn nên nhờ đến sự tư vấn hoặc giúp đỡ của lãnh đạo và đồng nghiệp. 

Về tài lộc, tiền lương tương đối ổn định. Âm tinh tương hợp nên có lợi cho việc thăng quan tiến chức hoặc được lãnh đạo, quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên bạn nên cẩn thận đề phòng kẻ gian cản trở mình hoặc gặp phải sự cạnh tranh ác ý. Về chuyện tình cảm của các cặp đôi vẫn tốt đẹp, còn người độc thân thì tình cảm không lý tưởng.

Bước sang Chủ nhật và thứ 2: Vận đỏ bao vây 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, sang Chủ nhật và thứ 2, tuổi Mão tuy có những biến động nhỏ về tài lộc nhưng nhìn chung vẫn khá tốt. Bạn có thể có thêm thu nhập, nếu đầu tư hoặc hợp tác thì sẽ suôn sẻ hơn. Về công việc có thể gặp trở ngại hoặc phải tăng ca, đi lại nhiều hơn, phải điều phối thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Vận trình tổng thể của người tuổi Mão trong thời gian này khá tốt. Về quan hệ tình cảm, những người đã kết hôn tính tình hòa thuận, những người độc thân thường có số mệnh tốt. Vận may tình cảm tốt hơn, dễ thu hút người khác phái theo đuổi.

Bước sang Chủ nhật và thứ 2: Vận đỏ bao vây 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước sang Chủ nhật và thứ 2, công việc của tuổi Hợi sẽ có kết quả cải thiện rõ rệt, có thể thích hợp để tối ưu hóa và điều chỉnh một số kế hoạch dự án hoặc kế hoạch hoạch định. Vận trình tài lộc của tuổi Hợi càng lên cao, kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi, dự đoán sẽ còn tiến xa hơn nữa về mọi mặt. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chú ý tiết kiệm chi tiêu.

Hợi có thể mạnh dạn thử thực hiện theo ý tưởng của mình. Cố gắng duy trì trạng thái tốt, ít nói và làm nhiều hơn trong công việc và làm tốt việc riêng của mình. Về quan hệ tình cảm, người đã có gia đình thì tình cảm hạnh phúc, người độc thân thì tình cảm tốt đẹp.

Bước sang Chủ nhật và thứ 2: Vận đỏ bao vây 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phật bà độ mạng: Nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, vạn sự khởi sắc, tiền về đầy tay

Phật bà độ mạng: Nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, vạn sự khởi sắc, tiền về đầy tay

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong thời gian này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chủ nhật tử vi ngày 26/3/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay