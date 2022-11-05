Bước sang 3 ngày tới (6-8/11) 3 con giáp hiên ngang đứng giữa trời, ôm trọn bổng lộc, giàu có trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 00:30

3 tuổi được Hỷ Tinh chiếu mệnh, chính thức hết khổ, nợ nần xóa sạch, bước vào cuộc sống mới, vận đỏ như son vào 3 ngày tới.

Tuổi Thân

Bước sang 3 ngày tới (6-8/11) 3 con giáp hiên ngang đứng giữa trời, ôm trọn bổng lộc, giàu có trong phút chốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ là con giáp rất cầu toàn và tỉ mỉ. Người tuổi này mang tính cách đặc biệt hiền lành, dễ mến và hòa đồng.

Con giáp này có tầm nhìn trong cuộc sống cũng như công việc và thích kết bạn với những người cùng chí hướng với mình.

Từ đúng 3 ngày tới (6-8/11), người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong khi đó 3 ngày tới (6-8/11), người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Tuổi Ngọ

Bước sang 3 ngày tới (6-8/11) 3 con giáp hiên ngang đứng giữa trời, ôm trọn bổng lộc, giàu có trong phút chốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đúng 3 ngày tới (6-8/11) vận số của người tuổi Ngọ được cải thiện đáng kể. Con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, mưu sự dễ thành, gặt hái được nhiều thành công hơn. Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Ngọ cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định trên con đường phát triển. Tuy nhiên, chỉ cần không ngừng cố gắng thì công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Đặc biệt, càng giáp Tết, tuổi Ngọ càng có nhiều cơ hội tốt. Từ sự nghiệp đến tài vận và đời sống tinh thần của bản mệnh đều được nâng lên một tầm cao mới.

Cuối năm nay, tuổi Ngọ có thể phát tài, đổi đời khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Bước sang 3 ngày tới (6-8/11) 3 con giáp hiên ngang đứng giữa trời, ôm trọn bổng lộc, giàu có trong phút chốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, qua 3 ngày tới (6-8/11), những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Tuổi Mùi vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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