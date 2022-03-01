Bước sang 10 ngày đầu tháng 2 ÂL: 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, muộn phiền tan biến, tiền bạc 'chạm đỉnh'

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 16:49

Nếu bạn nằm trong số những con giáp may mắn trong 10 ngày đầu tháng 2 ÂL thì xin được chúc mừng bạn vì vận khí hanh thông, cát khí chiếm lĩnh ưu thế, bội thu về tiền bạc.

Tuổi Hợi

Cái tên được xướng lên đầu tiên trong danh sách những con giáp kiếm nhiều tiền nhất trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch chính là tuổi Hợi. Tử vi dự báo, cát khí của con giáp này bật tăng, chiếm ưu thế hoàn toàn so với hung khí, tuổi này sẽ “bung lụa” ở nhiều phương diện, nhất là tiền bạc. 

 

Nhờ khả năng nhạy bén về tài chính, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ qua thời gian, đời sống vật chất của họ ngày càng được cải thiện rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban, kinh doanh một vốn bốn lời, đầu tư có người dẫn dắt, thu về món lợi nhuận rất lớn. 

Bước sang 10 ngày đầu tháng 2 ÂL: 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, muộn phiền tan biến, tiền bạc 'chạm đỉnh' - Ảnh 1
Cát khí của tuổi Hợi bật tăng, chiếm ưu thế hoàn toàn so với hung khí - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, người tuổi Mùi hưởng trọn cát khí, mưu sự đại cát đại lợi, việc gì cũng suôn sẻ. Những chú Dê nên chủ động nắm bắt để tiến hành việc quan trọng, tỷ lệ thành công rất cao. Với những mối quan hệ xã giao hài hòa, sự chủ động trong giao thiệp cũng giúp Mùi dễ dàng nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ mọi người xung quanh.

 

Với người làm công ăn lương, bạn nhận sự hỗ trợ từ lãnh đạo, đồng nghiệp. Với người làm tư, làm chủ, sự hỗ trợ đó đến từ bạn hàng làm ăn, đối tác kinh doanh và chính những người thân trong gia đình. Theo đó, khi thời điểm hội tụ nhiều cát khí đến, chính là lúc con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong công việc, từ đó tiền bạc đổ về túi không ngừng.

Bước sang 10 ngày đầu tháng 2 ÂL: 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, muộn phiền tan biến, tiền bạc 'chạm đỉnh' - Ảnh 2
Bước sang 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, người tuổi Mùi hưởng trọn cát khí, mưu sự đại cát đại lợi - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Xét về độ nhạy bén về tiền bạc thì người tuổi Thân luôn đứng đầu. Chỉ là do thời thế còn chưa thuận mà vẫn còn gặp nhiều trở lực. Nhưng tới 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, khi cát khí chiếm ưu thế, vận trình tuổi Thân hanh thông bất ngờ, ví như màn mây đen che phủ tạm thời biến mất.

 

Nhân cơ hội này mà mưu đại sự, tăng khối lượng tài sản lên bằng lần so với bình thường. Đặc biệt, đây sẽ là giai đoạn mà những chú Khỉ sẽ tìm được nhiều cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Có thể hiện tại tuổi này đang thấy mọi thứ mơ hồ nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần định sẵn mục tiêu trong đầu và dũng cảm bước về phía trước, bạn nhất định sẽ thành công vang dội trong thời gian này.

Bước sang 10 ngày đầu tháng 2 ÂL: 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, muộn phiền tan biến, tiền bạc 'chạm đỉnh' - Ảnh 3
10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, khi cát khí chiếm ưu thế, vận trình tuổi Thân hanh thông bất ngờ - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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