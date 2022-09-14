Bước qua tháng 9 âm lịch, Song Hỷ ghé thăm nhà, 3 con giáp này nhận lộc không ngớt, "tắm" trong biển vàng, bội thu phú quý

Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi có vận thế khá sáng, làm gì cũng thuận lợi, được như ý nguyện.

Công việc thăng tiến, hiệu quả làm việc vô cùng cao. Không do dự, nắm bắt rõ động thái của từng dự án.

Tình cảm thăng hoa, nếu còn độc thân sẽ gặp vận đào hoa. Người có đôi có cặp nên chia sẻ nhiều hơn với nửa kia.

Tài lộc tăng tiến, tiền tiết kiệm tăng lên, cuộc sống hàng ngày được cải thiện.

Sức khỏe được cải thiện, hãy thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Là con giáp hiền lành lại có cát tinh nâng đỡ nên hứa hẹn tuổi Thìn sẽ thu được nhiều tài lộc trong tháng 9 âm lịch. Bản mệnh cũng nhận được nhiều lời khen và tôn trọng từ mọi người, đây cũng là thành quả có được sau những nỗ lực trong thời gian vừa qua, tự làm tự hưởng, không xin ai một đồng.

Ngày mới báo hiệu đường tình cảm suôn sẻ nhờ Hỏa sinh Thổ. Tuy con giáp này hơi nóng tính nhưng lại không thù dai, không để bụng bao giờ, nói ra xong là thôi không hằn học. Mọi người thừa hiểu tính bạn nên vô cùng thông cảm và cũng chẳng chấp nhặt bạn bao giờ.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp tương đối tốt, bạn gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, hợp tác ăn ý, thuận buồm xuôi gió.

Tài lộc tháng 9 âm lịch thể hiện trong cuộc sống, các mối quan hệ giữa các cá nhân sôi động, thích hợp cho việc đàm phán và tụ họp. Dù bạn chỉ đơn giản là ăn uống và trò chuyện cũng có thể xảy ra những điều tốt lành bất ngờ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.