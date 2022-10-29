Bước qua tháng 11, chúc mừng 3 con giáp đến thời kỳ tài lộc nở rộ, phát đạt, làm 1 hưởng 10, ngồi chơi cũng tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 07:35

Đặc biệt trong tháng 11 có 3 con giáp sẽ có vận may vượt trội.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vừa thông minh, vừa bao dung, chu đáo. Suy nghĩ của họ rất nhạy bén, dứt khoát nhưng lại được lòng người. Cộng thêm với việc được thần Tài "chống lưng", trong tháng 11 tuổi Sửu sẽ có tài lộc hanh thông, vận may đến không kịp cản.

Nguyệt Lệnh lâm Dưỡng sẽ mang đến cho tuổi Sửu vận may. Cơ hội làm giàu sẽ đến, khó khăn giảm dần, quý nhân phù trợ nên mọi nỗ lực của các chú trâu sẽ được đền đáp.

Trong thời gian này, tuổi Sửu đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời đẻ sau này đỡ vất vả hơn. Chỉ cần kiên trì và có kế hoạch đầu tư, tuổi Sửu có quyền kỳ vọng vào một cuộc sống giàu có, thoải mái.

Bước qua tháng 11, chúc mừng 3 con giáp đến thời kỳ tài lộc nở rộ, phát đạt, làm 1 hưởng 10, ngồi chơi cũng tiền rơi trúng đầu - Ảnh 1
Trong tháng 11 tuổi Sửu sẽ có tài lộc hanh thông, vận may đến không kịp cản. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi có sự thông minh và phúc khí nên trong tháng 11, họ sẽ có những cơ hội mới để nhận về nhiều tin vui. Ngoài ra, tuổi Mùi được đánh giá là người linh hoạt, thích ứng tốt với thay đổi. Họ luôn tỉ mỉ trong công việc, khi đối xử với mọi người thì chân thành, tốt bụng. Tất cả những đức tính tốt này khiến họ được những người xung quanh yêu mến và trợ giúp rất nhiều.

Nếu thời gian trước tuổi Mùi có gặp trắc trở gì thì trong tháng 11, cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra. Tử vi dự đoán tài lộc của tuổi Mùi sắp bùng nổ, may mắn cứ ồ ạt tới mà không kịp cản.

Vận thế của tuổi Mùi trong tháng 11 đang lên, càng về cuối tháng tiền vào như nước. Có thể nói tài lộc của họ sẽ phát top 1 trong 12 con giáp.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, trong tháng 11 sẽ là lúc tuổi Ngọ gặp thời. Đây là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp bạn bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, tuổi Ngọ làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ.

Ở tuổi Ngọ, dù vất vả họ vẫn lạc quan, rạng rỡ, sống từ bi, không mưu cầu tài lộc. Những thành công, tài lộc mà họ có được là nhờ vào trời Phật phù hộ độ trì.

Trong tháng 11, tứ phương tụ tài, những người trong họ hàng, gia đình tuổi Ngọ có thể chung sức làm ăn, xây dựng sự nghiệp và đón nhận tiền tài, vận may. 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Bước sang ngày mai ngày (29/10), Thần Tài phát lộc, 3 con giáp phất lên như vũ bão, tiền tài như ý, phú quý ngập tràn, sáng sớm phát tài, chiều tà giàu có

Bước sang ngày mai ngày (29/10), Thần Tài phát lộc, 3 con giáp phất lên như vũ bão, tiền tài như ý, phú quý ngập tràn, sáng sớm phát tài, chiều tà giàu có

Tử vi dự báo bước sang ngày mai ngày (29/10), 3 con giáp này nhận lộc trời ban, trở nên sung túc, phú quý ngập tràn, tình tiền thăng hoa, viên mãn sung túc.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mùi tuổi ngọ

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