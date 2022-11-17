Bước qua tháng 11 âm lịch, tuổi Sửu đạt những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Thay vì chỉ đứng mãi trong vùng an toàn, con giáp này dám chấp nhận thách thức để tìm kiếm thành công rực rỡ hơn. Sự liều lĩnh của tuổi Sửu mang lại cho con giáp này những kinh nghiệm quý giá và vị thế vững chắc trên con đường sự nghiệp.

Không chỉ có con đường sự nghiệp phát triển, đây cũng là thời điểm vượng vận đào hoa của tuổi Sửu. Người đang cô đơn đừng mãi bám vào những tiêu chuẩn quá khắt khe mà bỏ lỡ người phù hợp. Người có cặp có đôi cần dành thời gian củng cố quan hệ. Khi thời cơ chín muối thì có thể tiến xa hơn.

Người làm ăn kinh doanh có thể vượng phát do hoạt động cầu tài diễn ra thuận lợi. Con giáp này có thể gặp được những cơ hội kiếm tiền đến liên tiếp. Bản mệnh không nên quá tham lam mà phải tỉnh táo để chọn thứ phù hợp với mình nhất.

Tuổi Mùi

Bước qua tháng 11 âm lịch có thể coi là thời điểm như ý, cát tường. Bản mệnh có thể xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt, dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Người làm lãnh đạo được cấp dưới tin tưởng, kính nể.

Tuổi Mùi được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên có thể được thưởng nóng, tăng lương, thăng chức.

Người làm ăn kinh doanh tìm ra hướng đi mới. Tất nhiên, trong quá trình triển khai kế hoạch, bản mệnh khó tránh khỏi việc vấp váp. Tuy nhiên, tuổi Mùi không nên quá lo lắng hay nản lòng bởi chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Người tuổi Mùi chăm chỉ gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp thì có thể tìm được đối tượng hợp duyên trên con đường tình cảm. Người có cặp có đôi tiếp tục hưởng hạnh phúc bền lâu.

Tuổi Tuất

Bước qua tháng 11 âm lịch, con đường sự nghiệp của tuổi Tuất khá hanh thông. Con giáp này có thể kết giao được với những người bạn, người đồng nghiệp tốt. Họ có thể cho bản mệnh thêm kinh nghiệm và sự giúp đỡ khi cần thiết.

Trên con đường sự nghiệp, tuổi Tuất có thể gặp quý nhân đưa đường chỉ lối. Người làm ăn kinh doanh có thể tìm chỗ đứng trên thị trường, gặp được những đối tác làm ăn tốt. Bản mệnh phát huy triệt để các thế mạnh, biết cách phòng thủ trước các thủ đoạn cạnh tranh gay gắt.

Người làm công ăn lương có thể thể hiện năng lực, tạo ra thành tích nổi trội. Nhờ đó, bản mệnh nhận được các khoản lương, thưởng hậu hĩnh. Không những vậy, trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người mà họ gặp. Rất có thể tuổi Tuất sẽ có tin vui mới về tình duyên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!