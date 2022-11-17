Bước qua tháng 11 âm lịch, hỷ khí nơi nơi, Tình – Tiền viên mãn, trúng số độc đắc, công danh bay cao, thuận lợi thành công, vận đào hoa vượng, gặp người vừa ý

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 13:15

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào viên mãn tình – tiền, tài lộc ngập túi, gặp vận đào hoa vào tháng 11 âm lịch nhé!

Bước qua tháng 11 âm lịch, hỷ khí nơi nơi, Tình – Tiền viên mãn, trúng số độc đắc, công danh bay cao, thuận lợi thành công, vận đào hoa vượng, gặp người vừa ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước qua tháng 11 âm lịch, tuổi Sửu đạt những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Thay vì chỉ đứng mãi trong vùng an toàn, con giáp này dám chấp nhận thách thức để tìm kiếm thành công rực rỡ hơn. Sự liều lĩnh của tuổi Sửu mang lại cho con giáp này những kinh nghiệm quý giá và vị thế vững chắc trên con đường sự nghiệp.

Người làm ăn kinh doanh có thể vượng phát do hoạt động cầu tài diễn ra thuận lợi. Con giáp này có thể gặp được những cơ hội kiếm tiền đến liên tiếp. Bản mệnh không nên quá tham lam mà phải tỉnh táo để chọn thứ phù hợp với mình nhất.

Không chỉ có con đường sự nghiệp phát triển, đây cũng là thời điểm vượng vận đào hoa của tuổi Sửu. Người đang cô đơn đừng mãi bám vào những tiêu chuẩn quá khắt khe mà bỏ lỡ người phù hợp. Người có cặp có đôi cần dành thời gian củng cố quan hệ. Khi thời cơ chín muối thì có thể tiến xa hơn.

Tuổi Mùi

Bước qua tháng 11 âm lịch có thể coi là thời điểm như ý, cát tường. Bản mệnh có thể xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt, dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Người làm lãnh đạo được cấp dưới tin tưởng, kính nể.

Tuổi Mùi được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên có thể được thưởng nóng, tăng lương, thăng chức.

Người làm ăn kinh doanh tìm ra hướng đi mới. Tất nhiên, trong quá trình triển khai kế hoạch, bản mệnh khó tránh khỏi việc vấp váp. Tuy nhiên, tuổi Mùi không nên quá lo lắng hay nản lòng bởi chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Người tuổi Mùi chăm chỉ gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp thì có thể tìm được đối tượng hợp duyên trên con đường tình cảm. Người có cặp có đôi tiếp tục hưởng hạnh phúc bền lâu.

Tuổi Tuất

Bước qua tháng 11 âm lịch, con đường sự nghiệp của tuổi Tuất khá hanh thông. Con giáp này có thể kết giao được với những người bạn, người đồng nghiệp tốt. Họ có thể cho bản mệnh thêm kinh nghiệm và sự giúp đỡ khi cần thiết.

Trên con đường sự nghiệp, tuổi Tuất có thể gặp quý nhân đưa đường chỉ lối. Người làm ăn kinh doanh có thể tìm chỗ đứng trên thị trường, gặp được những đối tác làm ăn tốt. Bản mệnh phát huy triệt để các thế mạnh, biết cách phòng thủ trước các thủ đoạn cạnh tranh gay gắt.

Người làm công ăn lương có thể thể hiện năng lực, tạo ra thành tích nổi trội. Nhờ đó, bản mệnh nhận được các khoản lương, thưởng hậu hĩnh. Không những vậy, trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người mà họ gặp. Rất có thể tuổi Tuất sẽ có tin vui mới về tình duyên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 âm lịch, sao tốt chiếu rọi, 3 con giáp xoay chuyển tài vận, một bước lên đời, phát tài phát lộc, tình duyên đeo bám, hạnh phúc vẹn toàn

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 âm lịch, sao tốt chiếu rọi, 3 con giáp xoay chuyển tài vận, một bước lên đời, phát tài phát lộc, tình duyên đeo bám, hạnh phúc vẹn toàn

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào đổi đời giàu có, tình duyên cũng song hành viên mãn theo vào cuối tháng 10 âm lịch nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn