Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 âm lịch, sao tốt chiếu rọi, 3 con giáp xoay chuyển tài vận, một bước lên đời, phát tài phát lộc, tình duyên đeo bám, hạnh phúc vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 11:47

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào đổi đời giàu có, tình duyên cũng song hành viên mãn theo vào cuối tháng 10 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 âm lịch, sao tốt chiếu rọi, 3 con giáp xoay chuyển tài vận, một bước lên đời, phát tài phát lộc, tình duyên đeo bám, hạnh phúc vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là những người “cuồng công việc” khi họ thường dành hầu hết tâm trí của mình vào sự nghiệp. Thế nhưng không vì vậy mà con giáp này coi nhẹ hay bỏ qua chuyện tình cảm.

Vì thế những người tuổi Sửu thường cố gắng “phân chia” thời gian để vừa làm tốt công việc được giao, vừa có thể tìm được người phù hợp với bản thân. Nếu có thể ở bên những người tuổi Sửu, bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều vì họ luôn biết cách chăm chút cho tình cảm hai người.

Cuối tháng 10 âm lịch chính là thời điểm con giáp này được sao Xích Lục chiếu đến, vì thế làm gì cũng rất thuận lợi, đặc biệt là trong chuyện tình duyên. Không chỉ có cơ hội tìm được nửa kia như ý hay cuộc sống hôn nhân thuận hoà, những người tuổi Sửu còn có sự nghiệp lên cao, tài lộc thăng tiến. Chỉ cần tận tâm và hết lòng trong mọi việc thì con giáp này sẽ có một cuộc sống như mơ.

Tuổi Mão

Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ cho rằng những người tuổi Mão có vẻ ngoài lạnh lùng và có chút “hời hợt” trong chuyện tình cảm. Thế nhưng thực chất họ không hề thiếu nhiệt huyết như bạn nghĩ. Con giáp này luôn khao khát tìm được định mệnh của đời mình và không ngừng cố gắng để kiếm tìm hạnh phúc. Đặc biệt, bản thân họ luôn tin vào sự tồn tại của “tình yêu đích thực”, vì thế với người tuổi Mão, thà chậm một chút còn hơn là lãng phí nó.

Cuối tháng 10 âm lịch chính là lúc mà sao Lục Tinh quay lại với con giáp này và giúp tuổi Mão phát triển mọi mặt của cuộc sống, từ công việc, tiền bạc cho đến tình duyên đều lên cao như diều gặp gió.

Với những người tuổi Mão đang mong chờ vào tình yêu và một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn có thể gặp đối phương trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, để chuyện tình cảm có thể lâu dài và luôn hạnh phúc thì những người tuổi Mão phải tin tưởng vào tình yêu và quyết liệt theo đuổi đến cùng.

Tuổi Dậu

Nổi bật với tính cách bình tĩnh và hiếm khi làm những việc bản thân không chắc chắn, những người tuổi Dậu được đánh giá là chín chắn hơn so với tuổi. Khi phải đối mặt với vấn kỳ điều gì, con giáp này cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi thực hiện và luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu không thực hiện được những điều bản thân mong muốn hay dự định, người tuổi Dậu cũng không hề nao núng mà luôn tìm ra các giải pháp khác thay thế, vì vậy mà con giáp này luôn giúp đối phương cảm thấy yên tâm, tin cậy.

Cuối tháng 10 âm lịch , khi được sao Hồng Loan chiếu rọi, những người thuộc con giáp này sẽ có đường tình duyên rực rỡ. Những người vẫn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ, làm quen với đối tượng phù hợp. Tuy nhiên để có thể tiến tới một mối quan hệ xa hơn, bạn cần thoát khỏi vùng an toàn của mình và dành nhiều thời gian hơn cho đối phương.

Chỉ cần con giáp này dám nghĩ dám làm, dám thể hiện tình cảm của mình thì họ sẽ không khó khăn gì để có một chuyện tình đẹp với người phù hợp. Ngoài ra, tài lộc của những người tuổi Dậu cũng tăng lên gấp bội vào đầu năm sau, họ sẽ có cơ hội tăng lương thăng chức hoặc thu nhiều lợi nhuận từ các dự án đầu tư.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 11, quý nhân cưng chiều, cầu được ước thấy, tài lộc tới tấp, vựa tiền cao chạm nóc, giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 11, quý nhân cưng chiều, cầu được ước thấy, tài lộc tới tấp, vựa tiền cao chạm nóc, giàu sang phú quý

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được quý nhân giúp đỡ tài lộc, giàu sang phú quý vào cuối tháng 11 nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba