Người tuổi Sửu là những người “cuồng công việc” khi họ thường dành hầu hết tâm trí của mình vào sự nghiệp. Thế nhưng không vì vậy mà con giáp này coi nhẹ hay bỏ qua chuyện tình cảm.

Cuối tháng 10 âm lịch chính là thời điểm con giáp này được sao Xích Lục chiếu đến, vì thế làm gì cũng rất thuận lợi, đặc biệt là trong chuyện tình duyên. Không chỉ có cơ hội tìm được nửa kia như ý hay cuộc sống hôn nhân thuận hoà, những người tuổi Sửu còn có sự nghiệp lên cao, tài lộc thăng tiến. Chỉ cần tận tâm và hết lòng trong mọi việc thì con giáp này sẽ có một cuộc sống như mơ.

Vì thế những người tuổi Sửu thường cố gắng “phân chia” thời gian để vừa làm tốt công việc được giao, vừa có thể tìm được người phù hợp với bản thân. Nếu có thể ở bên những người tuổi Sửu, bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều vì họ luôn biết cách chăm chút cho tình cảm hai người.

Tuổi Mão

Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ cho rằng những người tuổi Mão có vẻ ngoài lạnh lùng và có chút “hời hợt” trong chuyện tình cảm. Thế nhưng thực chất họ không hề thiếu nhiệt huyết như bạn nghĩ. Con giáp này luôn khao khát tìm được định mệnh của đời mình và không ngừng cố gắng để kiếm tìm hạnh phúc. Đặc biệt, bản thân họ luôn tin vào sự tồn tại của “tình yêu đích thực”, vì thế với người tuổi Mão, thà chậm một chút còn hơn là lãng phí nó.

Cuối tháng 10 âm lịch chính là lúc mà sao Lục Tinh quay lại với con giáp này và giúp tuổi Mão phát triển mọi mặt của cuộc sống, từ công việc, tiền bạc cho đến tình duyên đều lên cao như diều gặp gió.

Với những người tuổi Mão đang mong chờ vào tình yêu và một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn có thể gặp đối phương trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, để chuyện tình cảm có thể lâu dài và luôn hạnh phúc thì những người tuổi Mão phải tin tưởng vào tình yêu và quyết liệt theo đuổi đến cùng.

Tuổi Dậu

Nổi bật với tính cách bình tĩnh và hiếm khi làm những việc bản thân không chắc chắn, những người tuổi Dậu được đánh giá là chín chắn hơn so với tuổi. Khi phải đối mặt với vấn kỳ điều gì, con giáp này cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi thực hiện và luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu không thực hiện được những điều bản thân mong muốn hay dự định, người tuổi Dậu cũng không hề nao núng mà luôn tìm ra các giải pháp khác thay thế, vì vậy mà con giáp này luôn giúp đối phương cảm thấy yên tâm, tin cậy.

Cuối tháng 10 âm lịch , khi được sao Hồng Loan chiếu rọi, những người thuộc con giáp này sẽ có đường tình duyên rực rỡ. Những người vẫn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ, làm quen với đối tượng phù hợp. Tuy nhiên để có thể tiến tới một mối quan hệ xa hơn, bạn cần thoát khỏi vùng an toàn của mình và dành nhiều thời gian hơn cho đối phương.

Chỉ cần con giáp này dám nghĩ dám làm, dám thể hiện tình cảm của mình thì họ sẽ không khó khăn gì để có một chuyện tình đẹp với người phù hợp. Ngoài ra, tài lộc của những người tuổi Dậu cũng tăng lên gấp bội vào đầu năm sau, họ sẽ có cơ hội tăng lương thăng chức hoặc thu nhiều lợi nhuận từ các dự án đầu tư.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!