Bước qua rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp chính thức vượt giai đoạn cam lai, từ giờ đến hết năm giàu lên thấy rõ

Năm 2021 là một năm có nhiều biến động đối với tuổi Thìn. Bản mệnh tuổi này đầu năm đã và đang đối mặt với nhiều sóng gió, từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ đều có chút không suôn sẻ, hay thậm chí đổ vỡ. Thời gian qua, mọi thứ đang dần có tiến triển tốt đẹp hơn nhưng vẫn ở trong giai đoạn dần ổn định chứ chưa thật sự khởi sắc.

Ngoài ra, thời gian sắp tới, tuổi Thìn cũng sẽ tìm được rất nhiều cơ hội tốt, lúc này họ cần phải đưa ra quyết định sáng suốt để xem thời gian tới như thế nào. Tuổi Thìn vốn là người sống lý trí, có chí lớn, vì vậy họ luôn biết nhìn xa trông rộng, mọi cơ hội tốt đều đến một lần, nếu biết nắm bắt thì những năm sau sống viên mãn đủ đầy, thậm chí có người lội ngược dòng, trở thành người có chức có quyền.

Tử vi học có nói, sau Rằm tháng 8, tuổi Thìn đúng kiểu "khổ tận cam lai", mọi khó khăn gian nan đến lúc kết thúc. Từ giai đoạn này trở đi, họ không chỉ gặp được quý nhân mà thần tài cũng chiếu cố tuổi Thìn nồng hậu. Đây là giai đoạn hoàng kim trong năm, tuổi Thìn cần phải biết nắm bắt cơ hội, một khi đúng lúc đúng thời điểm, thì cứ thế mà phát huy, nếu may mắn cuối năm sẽ đổi đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Năm 2021 là một năm có khá nhiều biến cố đối với tuổi Tuất. Những tháng đầu năm, con giáp này đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Trên thực tế, bản mệnh này thông minh và tài giỏi, nhưng thời gian qua không có sao cát tinh cao chiếu nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn và bấp bênh. Đặc biệt, trong suốt tháng 7 âm lịch, họ đã phải đối mặt với nhiều cung bậc cảm xúc.

Tử vi học có nói, sau ngày Rằm tháng 8 âm lịch, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng. Cuộc sống ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng sau giai đoạn này sẽ gặp được nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố nồng hậu mà quý nhân cũng đang bên cạnh, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi thứ sẽ thăng hoa.

Ngoài ra, từ giai đoạn này đến cuối năm, những người tuổi Tuất phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để phát huy thế mạnh vốn có của mình. Thời gian tới mưa thuận gió hòa, một khi làm việc gì cũng thuận lợi thì hãy tranh thủ thời cơ, cờ đến tay ai người đó phất lên, việc làm giàu chỉ trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Năm 2021 là một năm có nhiều điều đáng mong chờ đối với tuổi Hợi. Những tháng đầu năm khó khăn thế nào không biết, nhưng vào những tháng cuối năm cuộc sống tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, mưa thuận gió hòa, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi. Trời sinh tuổi Hợi lại có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý nên luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ.

Tử vi học có nói, kể từ sau Rằm tháng 8 âm lịch này, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi bất ngờ. Công việc cũng bắt đầu khởi sắc, đặc biệt là những khó khăn trong thời gian qua đang dần được giải quyết từng bước một, mở ra một cánh cửa hy vọng mới vào cuối năm. Thời gian tới, tuổi Hợi chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì xác định là thăng hoa cả tình lẫn tiền.

Ngoài ra, trong những tháng cuối năm sắp tới, những người tuổi Hợi phải tự mình vững tâm, không nên bị tác động bởi môi trường xung quanh, đặc biệt phải có chính kiến, đưa ra quyết định sáng suốt, có như thế mọi thứ mới thành công. Thời gian sắp tới, nếu may mắn có khi đổi đời, sống sung túc từ giờ đến hậu vận.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.