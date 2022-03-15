Bước qua ngày Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, gia tăng phúc khí, may mắn chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 15:00

Nhờ cát Thần trợ giúp nên qua ngày Rằm tháng 2 âm lịch sẽ là thời cơ thích hợp nhất để gia tăng tài lộc, phúc khí cho 3 con giáp này.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, năng động và có chí tiến thủ. Họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và thực hiện mọi việc cẩn thận, chu đáo. Khi có cơ hội, họ nhanh chóng nắm bắt để đổi đời. Bắt đầu từ ngày Rằm tháng 2 âm lịch, tuổi Thân hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé.

Không chỉ có thể phát triển sự nghiệp mà tuổi Thân còn ổn định mọi mặt, đặc biệt về vấn đề tài chính cải thiện rõ rệt. Chỉ cần nỗ lực hết mình, tuổi Thân sẽ thăng hoa rực rỡ. Về tình cảm, tuổi Thân nên quan tâm đến nửa kia hoặc người yêu của mình để tránh sứt mẻ tình cảm, gây hiểu lầm.

Bước qua ngày Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, gia tăng phúc khí, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 1
Bắt đầu từ ngày Rằm tháng 2 âm lịch, tuổi Thân hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Bạn cũng là con giáp tốt bụng, tâm luôn hướng thiện. Làm nhiều điều phúc, con giáp này cũng gặp nhiều điều may, được quý nhân phù trợ. Chính vì vậy, trong công việc cũng như kinh doanh, con giáp này là bạn làm ăn uy tín, được đánh giá cao.

Tử vi cho biết bắt đầu từ ngày Rằm tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Bước qua ngày Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, gia tăng phúc khí, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày Rằm tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Nếu để xét con giáp phát tài từ ngày Rằm tháng 2 âm lịch thì không thể không nhắc đến người cầm tinh con Rắn. Con giáp tuổi Tỵ chẳng những tiền thu đầy tay mà chủ nhật tiền cũng thu đầy két, gặp nhiều may mắn.

Nhờ sự tận tụy, kiên trì và trách nhiệm trong công việc mà người tuổi Tỵ có được nguồn thu nhập rất dồi dào, ổn định. Từ thời gian này, tuổi Tỵ chắc chắn sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những của cải, tài lộc này sẽ đến với Tỵ một cách bất ngờ và đầy ngẫu nhiên.

Bước qua ngày Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, gia tăng phúc khí, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 3
Nếu để xét con giáp phát tài từ ngày Rằm tháng 2 âm lịch thì không thể không nhắc đến người cầm tinh con Rắn - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi học có nói, bắt đầu từ 13/2 âm lịch có 3 con giáp này sẽ được đổi vận, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

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