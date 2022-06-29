Bước qua ngày hôm nay 29/6: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, vận khí lên hương, may mắn đủ đường, vạn sự suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến, đào hoa nở rộ

Tuổi Mão nhờ có cát tinh soi chiếu nên đường tài lộc dồi dào, vượng phát. Người làm hành chính cũng có thêm thu nhập từ việc làm thêm, nghề tay trái bên ngoài. Thế nhưng con giáp này làm gì cũng nên cân bằng, đừng bỏ bê công việc chính nhé.

Tam Hội giúp con giáp tuổi Mão cải thiện được mối quan hệ xung quanh mình. Tuy nhiên, đừng quên rằng không phải ai cũng chung nhịp bước với bạn, hãy có sự dung hòa cần thiết nhé.

Với người kinh doanh buôn bán thì do là sau thời gian dịch bệnh nên sức mua tăng lên đáng kể. Bản mệnh cũng luôn đón đầu xu hướng, là người có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể làm được những việc mà không phải ai cũng làm được, thành quả là tiền bạc đổ về nhà không ngớt.

Tam Hội giúp con giáp tuổi Mão cải thiện được mối quan hệ xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thực Thần ghé thăm cho thấy những lời khen, sự ghi nhận của những người xung quanh dành cho người tuổi Tị ngày mai khiến cho tâm trạng bạn tốt lên rất nhiều. Và cũng nhờ như vậy, bạn có thêm được sự tự tin khi giải quyết mọi công việc. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một ngày thứ ba vô cùng hiệu quả đấy.



Hỏa - Thổ tương sinh có thể hỗ trợ con giáp tuổi Tị cải thiện khó khăn tài chính hiện tại, có thể có người giúp để bạn có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Mặt khác, bản mệnh thời gian này nỗ lực không ít nên bạn cũng cảm thấy tự tin hơn về bản thân.

Về phương diện tình cảm đang bình ổn. Cả hai hãy cố gắng giải quyết những mâu thuẫn còn tồn đọng và trò chuyện nhiều hơn.

Thực Thần ghé thăm cho thấy những lời khen, sự ghi nhận của những người xung quanh dành cho người tuổi Tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tuổi Thân với sự giúp sức của cát tinh mang đến cho con giáp này sự sáng tạo mạnh mẽ, các kế hoạch mới và những cuộc gặp gỡ thú vị. Tuy nhiên không phải mọi người đều đối xử tốt với bản mệnh thật lòng đâu, do đó hãy cân nhắc thật kỹ càng.

Vận trình tình cảm trong ngày tốt đẹp. Đối với con giáp này hôm nay có lẽ sẽ là ngày khá đặc biệt khi người độc thân sẽ gặp được tình yêu của đời mình. Cứ ngỡ phải mất nhiều thời gian tìm kiếm, chẳng ngờ người ấy ở ngay trước mắt bản mệnh.

Con giáp này trước giờ chẳng mấy tin vào tình yêu sét đánh, nhất là giữa hai người vốn đã thân quen nhau từ trước, nhưng người tuổi Thân có thể cảm nhận được tình yêu là thứ không thể đoán trước được. Trong khi đó các cặp đôi có lẽ sẽ sớm đi đến quyết định vể chung một mái nhà.

Vận trình tuổi Thân với sự giúp sức của cát tinh mang đến cho con giáp này sự sáng tạo mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo