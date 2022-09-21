Bước qua ngày hôm nay 21/9: THẦN MAY MẮN ghé thăm, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, cầu được ước thấy, phú quý thăng hoa, cả tiền tài lẫn tình duyên đều vượng sắc, viên mãn, gia đạo tràn ngập chuyện vui

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 14:30

Bước qua ngày hôm nay 21/9, 3 con giáp này được thần may mắn ghé thăm, đắc tài đắc lộc, cầu được ước thấy, vượng sắc vô biên, gia đạo ngập hỷ sự

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 22/9/2022 ngày mai, cát tinh là dấu hiệu tốt cho tuổi Thân tiến hành những dự định trong công việc. Con giáp này có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng. Vị thế của bản mệnh đang ngày càng được khẳng định.

Vận trình tài lộc bình ổn. Bản mệnh chẳng phải lo lắng nhiều tới việc chi tiêu, thậm chí có thể thoải mái mua vài món quà tặng cho người thân của mình.

Trong ngày tam hội, bản mệnh và người thân hoặc người bạn đời thấu hiểu lẫn nhau mọi chuyện mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Bước qua ngày hôm nay 21/9: THẦN MAY MẮN ghé thăm, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, cầu được ước thấy, phú quý thăng hoa, cả tiền tài lẫn tình duyên đều vượng sắc, viên mãn, gia đạo tràn ngập chuyện vui - Ảnh 1
Trong ngày tam hội, bản mệnh và người thân hoặc người bạn đời thấu hiểu lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Người tuổi Tý có được sự tự tin cần thiết để giải quyết các khó khăn trước mắt. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp gián tiếp đem tới cho bản mệnh vài cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình.

Thìn trong ngày thứ 5 này, bản mệnh có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rạng rỡ. Đặc biệt, bạn đang có cơ hội rất lớn để có thể tìm thấy được tình yêu cho mình. Đào hoa nở rộ, bằng chính sức hút của mình, con giáp này không ngừng khiến cho người khác phái đắm say. 

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và phòng bếp. Do đó, thai phụ không nên lui tới những nơi này nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Bước qua ngày hôm nay 21/9: THẦN MAY MẮN ghé thăm, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, cầu được ước thấy, phú quý thăng hoa, cả tiền tài lẫn tình duyên đều vượng sắc, viên mãn, gia đạo tràn ngập chuyện vui - Ảnh 2
Thìn trong ngày thứ 5 này, bản mệnh có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm viên mãn. Tình yêu nhanh chóng tiến thêm một bước, là tín hiệu của sự thăng hoa và rực rỡ. Đây là cơ hội tốt để người độc thân thổ lộ tình cảm chôn giấu trong lòng bấy lâu với người mình thương yêu.

Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Người tuổi Tý có được sự tự tin cần thiết để giải quyết các khó khăn trước mắt. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp gián tiếp đem tới cho bản mệnh vài cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình.

Thực Thần che chở cho tài vận của bản mệnh nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường.

Bước qua ngày hôm nay 21/9: THẦN MAY MẮN ghé thăm, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, cầu được ước thấy, phú quý thăng hoa, cả tiền tài lẫn tình duyên đều vượng sắc, viên mãn, gia đạo tràn ngập chuyện vui - Ảnh 3
Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 22/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, QUÝ NHÂN phù trợ, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, may mắn hết phần thiên hạ, tiền tài ngập lối, tình duyên vượng sắc

Cuối ngày mai 22/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, QUÝ NHÂN phù trợ, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, may mắn hết phần thiên hạ, tiền tài ngập lối, tình duyên vượng sắc

Cuối ngày mai, 22/9, 3 con giáp này hanh thông đủ đường nhờ quý nhân phù trợ, may mắn hơn người, tình - tiền viên mãn, sung túc thăng hoa.

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