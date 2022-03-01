Bước qua ngày 2/3, Kim Tinh thúc đẩy, 3 con giáp này tài lộc vững vàng, tiền bạc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 13:00

Tử vi 12 con giáp cho hay, bước qua ngày 2/3, 3 con giáp này vận mệnh chuyển biến tích cực, tài khí lên hương, của cải bạt ngàn, giàu lên trông thấy.

Tuổi Mùi

Bước qua ngày 2/3, thời kỳ may mắn tuyệt vời của tuổi Mùi cũng sẽ đến, họ sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc vào ngày này. Nếu không, bản mệnh này cũng sẽ nhận được 1 khoản thưởng hoặc khoản hoa hồng nào đó. Nói chung, thành công sẽ tự tìm đến và mang đến bất ngờ cho bạn.

Theo tử vi 12 con giáp, đây cũng là lúc bản mệnh nên xem xét lại tình hình đầu tư và bảo hiểm của bản thân xem có gì cần phải điều chỉnh không. Thông thường, với bản tính "được chăng hay chớ", tuổi Ngọ ít khi quan tâm đến mấy chuyện tiền nong này, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn kiểm soát tốt mọi thứ xung quanh mình.

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Bước qua ngày 2/3, thời kỳ may mắn tuyệt vời của tuổi Mùi cũng sẽ đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước qua ngày 2/3, cát tinh hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Con giáp này có tài, vì thế, hãy đưa ra những tham vọng phù hợp với khả năng ngay bây giờ.

Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên. Về phương diện tình cảm, cục diện Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến mình cảm thấy nặng nề hơn mà thôi.

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Bước qua ngày 2/3, cát tinh hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước qua ngày 2/3, tuổi Dần sẽ có một thời kỳ vàng son trong vận mệnh nên khá may mắn và thành công. Tin tốt là những kế hoạch trong công việc của bạn có lẽ sẽ được thực hiện hết theo đúng dự định. Một lời hứa nghiêm túc trong công việc, hay sự thăng tiến sẽ trở thành hiện thực, giúp bạn tăng thêm thu nhập đáng kể.

Về mặt tình cảm, trong giai đoạn này người tuổi Dần nên cẩn trọng trước sự ghen tị của người khác với mình cũng như chú ý tiết chế mọi khía cạnh khác, từ sự chi tiêu cho tới tâm trạng của bạn. Tuy nhiên, nói chung đây vẫn là giai đoạn rất thuận lợi của người tuổi Dần nên bạn cũng không cần phải lo lắng.

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Bước qua ngày 2/3, tuổi Dần sẽ có một thời kỳ vàng son trong vận mệnh nên khá may mắn và thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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